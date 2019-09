Hello Guv’Nor rejoint Joe Clee

Débuté avec succès par l’Irlandaise Hayley Dunne, Hello Guv’Nor s’était révélé sous la selle de Scott Brash, dès la fin de l’année 2014, où le couple avait décroché une très belle quatrième place dans un Grand Prix à 1.60m dans l’atypique écrin du London Olympia Horse Show. Après de belles performances à seulement neuf ans avec sa pilote d’origine, dans les catégories jeunes cavaliers, où il avait notamment signé un double sans-faute dans la Coupe des Nations de Hagen en 2014, Hello Guv’Nor avait été cédé aux fidèles propriétaires de Scott Brash, Lord and Lady Harris et Lord and Lady Kirkham. Ces derniers avaient d’ailleurs renommé le hongre, initialement baptisé Flinstone de Tiji par son naisseur, le Belge Tim van Tricht.

Avec l’Ecossais, le fils de Diamant de Semilly avait réalisé ses plus belles performances, s’illustrant, en autres, sur le lucratif circuit du Longines Global Champions Tour. Ainsi la paire avait pris la douzième place de l’étape de Monaco en 2016. Mais les deux complices étaient aussi très à l’aise en indoor, en témoigne leur deuxième place sur une épreuve à 1.55m du CSI 5* de S’Hertogenbosch. Par ailleurs, le BWP et son cavalier avaient également défendu l’Union Jack lors de prestigieuses Coupes des Nations, à l’image de celles de Calgary, mais surtout d’Aix-la-Chapelle, où le duo avait bouclé deux parcours parfaits en 2016.

Vendu l’année suivante, en 2017, Hello Guv’Nor avait alors rejoint les écuries de l’Américaine Laura Kraut. Le nouveau couple avait évolué ensemble jusqu’à des épreuves à 1.55m avant que le petit fils de Papillon Rouge ne passe, temporairement, sous les selles Julie Welles et Justine Tebbel, avant de retrouver Laura Kraut pour quelques parcours cet été. Avec la jeune germanique, le BWP, désormais âgé de onze ans, avait décroché de bons classements aux niveaux 2 et 3*.

Désormais, Hello Guv’Nor évoluera avec Joe Clee. Le Britannique a d’ailleurs déjà fait ses débuts internationaux avec son nouveau crack, prenant une belle septième place aujourd’hui au CSI 3* de Bonheiden, sur une épreuve à 1.40m. Grâce à cette nouvelle acquisition, l’ancien pilote d’Utamaro d’Ecaussines devrait pouvoir rapidement retrouver le plus haut niveau.