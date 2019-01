Henrik von Eckermann foudroie la concurrence à Amsterdam

Ce dimanche s’est déroulé la douzième et avant-dernière étape de la Coupe du monde Longines à Amsterdam. Face à des tribunes combles, le Grand Prix CSI 5*-W a été très disputé et seuls huit cavaliers ont réussi à se qualifier pour le barrage, avant de voir Henrik von Eckermann gagner sur le fil avec sa descendante de Montendro I, Tovek’s Mary Lou. Grâce à sa victoire et aux vingt points engrangés au classement général, le Suédois s’est qualifié pour la finale Coupe du monde, qui aura lieu chez lui, à Göteborg, du 3 au 7 avril.



En première manche, trente-neuf couples se sont élancés. Certains couples parmi les plus en vus, et ayant besoin de points pour la finale, tels que Leopold van Asten avec sa fidèle VDL Groep Beauty ont dû abandonner, ou d’autres comme Eduardo Alvarez Aznar sont sortis de piste avec des scores trop lourds pour espérer un classement significatif. À l’inverse, certains cavaliers ont surpris à l’image du Portuguais Rogrigo Giesteira Almeida, qui bien que deuxième à s’élancer, a été le premier à se qualifier pour le barrage ! Sept autres l’ont rejoint parmi lesquels Niels Bruynseels, Malin Baryard-Johnsson ou encore Eric van der Vleuten. À noter le parcours encourageant de Simon Delestre qui est pénalisé d’une seule barre sur le premier obstacle. Frustrant pour le Lorrain qui espérait un bon classement avec sa jeune recrue Ulane Belmanière.



Le barrage s’est donc ouvert avec Rogrigo Giesteira Almeidaet son hongre de treize ans GC Chopin’s Bushi, avec qui il avait déjà couru le CSI 5*-W de Bâle, deux semaines plus tôt. Tous deux ont réussi une jolie performance en réalisant leur premier double sans-faute lors d’une étape Coupe du monde cette saison. Seuls Eric van der Vleuten et Malin Baryard-Johnsson ne sont parvenus à aller plus vite que le Portugais.

Un temps en tête de l’épreuve, Kevin Staut et For Joy van’t Zorgvliet ont d’abord dû s’incliner face à l’Allemand Daniel Deusser et son Tobago Z, vainqueurs de l’étape de Madrid. Le Normand et son fils de For Pleasure ont finalement été relégués à la quatrième place, comme en novembre à Lyon.

Avant-dernier au départ, Pius Schwizer n’a pas hésité à ouvrir le galop de son jeune Cortney Cox. Une audace payante qui a permis au Suisse de prendre provisoirement les rênes de l’épreuve. La victoire lui tendait les bras, mais c’était sans compter sur Henrik von Eckermann. Avec sa fidèle baie, le Suédois est parvenu à l’emporter en effectuant des virages extrêmement serrés, où l’agilité et le respect de sa jument ont fait la différence pour grappiller quelques précieux dixièmes de secondes.



Ainsi, le Suédois a assuré sa place en finale, tout comme Niels Bruynseels qui a terminé cinquième de l’épreuve, avec Gancia de Muze. Daniel Deusser, déjà assuré de la courir, est devenu le premier du classement général de cette Coupe du monde Longines, juste devant Christian Ahlmann, Steve Guerdat, et Kevin Staut, toujours aussi régulier sur ce circuit.



Avant la finale suédoise, l’ultime étape de la saison se courra le deuxième week-end de février, à Bordeaux.