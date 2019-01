HH Conrad, le retour

En juillet à l’occasion du CSI 5* de Calgary, au Canada, HH Conrad s’était blessé, suffisamment gravement pour devoir arrêter plusieurs mois la compétition. Son cavalier, l’Américain Quentin Judge, a annoncé sur son compte Instagram une très bonne nouvelle : “Conrad s’est blessé en juillet lors du CSI 5* de Calgary. Nous avons essayé de le remettre en forme en fin d’année afin qu’il reprenne une super condition avant de reprendre les concours. Pour cela, nous l’avons beaucoup fait sauter. Mercredi, il devrait prendre à une épreuve à 1,30m au Winter Equestrian Festival de Wellington. On espère qu’il reviendra ensuite en épreuves internationales !”



Il s’agit là d’une bonne nouvelle pour les nombreux fans dece fils Con Air, avec une mère par Locato. HH Conrad a été repéré à deux ans par Xavier Marie, propriétaire du Haras de Hus, dès 2007. Ce dernier a alors décidé d’en faire l’acquisition afin de le valoriser. Durant cette période, le bai est alors rebaptisé Conrad de Hus. D’abord remarqué grâce à un physique ultra moderne, le Holstein d’1,74m s’est également s’illustré sur le plan sportif. Il a également été un étalon apprécié des particuliers et éleveurs avant d’être castré.



Formé en France par Benjamin Robert, puis Gilles Botton, le plaisant bai a séduit les connaisseurs dès ses premiers parcours en Cycles classiques. Le Belge Grégory Whatelet a ensuite été choisi par Xavier Marie pour le valoriser au plus haut niveau. Le couple a obtenu dès ses premiers mois des classements lors de Grands Prix CSI5. En 2014, le cavalier est alors sélectionné pour concourir avec son crack pour les Jeux équestres mondiaux 2014, En Normandie, où ils ont effectué des parcours prometteurs et pris de l’expérience. Celle-ci leur a permis un an plus tard de terminer avec l’argent individuel aux championnats d’Europe d’Aix-la-Chapelle. L’étalon était donc logiquement attendu aux Jeux équestres mondiaux de 2016 avec son pilote belge. Toutefois, quelques mois avant l’échéance, l’écurie HH Farm a fait l’acquisition du bai, alors renommé HH. Depuis, l’étalon évolue avec l’Américain Quentin Judge et a participé à de nombreux CSI 4 et 5, majoritairement sur le continent américain avec quelques bons classements obtenus, notamment au CSI 5* de Calgary, au Canada. Le public a donc hâte de revoir prochainement ce merveilleux Holstein au respect et au style fantastiques sur les terrains de concours !