Hong Kong lancera la saison des bonus des Longines Masters

La saison V de la série des Longines Masters, première saison calendaire (les précédentes saisons couraient sur deux années civiles) de la série lancée par EEM et Longines, sera lancée à Hong Kong, le 14 février. Elle se rendra ensuite à Lausanne, du 18 au 21 juin, pour s’achever à Paris, du 3 au 6 décembre.



Un premier bonus de 50 000 euros, le Longines Speed Challenge Bonus, est prévu sur le Longines Speed Challenge Series pour le cavalier le plus rapide de la saison (les trois meilleurs résultats des Longines Masters de Hong Kong, Lausanne et Paris seront pris en compte pour le classement en fin de saison).



Chaque épreuve de puissance Masters Power promet 10 000 euros aux cavaliers, pour chacun de leurs passages sans-faute au-delà de 2,05 mètres (dès 2,06 mètres donc). Les 10 000 euros sont à partager entre tous les cavaliers qui passeront plus de 2,05m.



Un super bonus de 2,25 millions d’euros, le Longines Masters Series Super Bonus, est prévu pour le cavalier qui parviendra à s’imposer sur les trois épreuves de Longines Grand Prix de la série, dans l’ordre Hong Kong, Lausanne et Paris. Un bonus d’1 million d’euros, le Longines Masters Series Bonus, attend celui qui signera trois victoires consécutives sur ces Grands Prix (peu importe la ville dans laquelle il se sera pour la première fois imposé ; le bonus d’1 million d’euros prend donc logiquement en compte les résultats à cheval sur deux saisons).