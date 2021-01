La Tops International Arena et ses installations dernier cri accueilleront huit grands événements de saut d'obstacles labélisés par la Fédération équestre internationale (FEI), tout au long du printemps et de l'été 2021. Ce site de renommée internationale accueillera tous les niveaux de chevaux et de cavaliers sur les pistes de Valkenswaard, aux Pays-Bas.

Le coup d'envoi aura lieu en avril avec deux CSI3*, CSI1* et Jeunes Chevaux (épreuves dédiées aux chevaux de cinq, six et sept ans) consécutifs, du 9 au 11 avril et du 16 au 18 avril avant que ne soient organisés deux concours labélisés CSI4*, CSI2*, CSI1* et Jeunes Chevaux, du 7 au 9 mai et du 11 au 13 juin. La saison sportive se poursuivra en juillet dans les installations néerlandaises avec un concours CSI5*, CSI2*, CSI1* et Jeunes Chevaux du 8 au 11 juillet, suivi d'un événement CSI4*, CSI2*, CSI1* et Jeunes Chevaux du 16 au 18 juillet.