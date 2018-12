Huit mois sur le toit du monde pour Harrie Smolders

Le classement mondial Longines de saut d’obstacles du mois de décembre est sorti mardi sur la site de la Fédération équestre internationale. Sans surprise, le Néerlandais Harrie Smolders reste le numéro un de sa discipline pour le huitième mois consécutif, totalisant 3130 points. Survolant toutes ses échéances depuis plus d’un an, le pilote Oranje n’est pas prêt de laisser du lest à ses adversaires, mais devra sacrément batailler ce mois-ci pour conserver les points glanés l’an dernier. Pour cause, le champion Suisse Steve Guerdat le poursuit de près avec 2990 points, et le CHI de Genève ce week-end, pour lequel il ne cache pas ses ambitions, devrait rebattre quelques cartes! L’Américain McLain Ward change lui de position et gagne deux places, s’installant à la troisième. L’Allemand Marcus Ehning reste quatrième, devançant le champion d’Europe en titre Peder Fredricson.

Sixième après avoir perdu trois rangs, le Suédois Henrik von Eckermann précède le très en forme Allemand Daniel Deusser et Ben Maher, qui remonte de la douzième à la huitième place. Le Canadien Eric Lamaze et le Suisse Martin Fuchs, à égalité avec 2620 points, complètent ce top 10.

Du côté des Tricolores, les choses ne vont décidément pas en s’arrangeant… Pilier des Bleus depuis une décennie et dans le top 13 mondial sans discontinuer depuis octobre 2009, le Normand Kevin Staut est quinzième. Simon Delestre perd deux places et se classe dix-neuvième, et Julien Epaillard est quarante-troisième, étant le dernier Français du top 50. L’équipe tricolore n’avait pas connu une si mauvaise posture dans ce classement mondial Longines depuis très longtemps.