Il faudra compter sur la Suisse à Rotterdam !

Andy Kistler peut se targuer d’être à la tête d’une des équipes les plus en forme du moment. Après avoir remporté la première Coupe des nations Longines de la saison à La Baule, les Helvètes ont poursuivi leur formidable épopée. Troisième à domicile à Saint Gall après un barrage contre la France et l’Italie, deuxième à Falsterbo, la nation au drapeau rouge à la croix blanche se trouve pour l’instant en deuxième position du classement général du circuit par équipes. Et cette régularité est largement dû aux cavaliers suisses, toujours prêts à défendre leurs couleurs.



L’équipe avait d’ailleurs terminé deuxième par équipe lors des derniers Jeux équestres Mondiaux de Tryon en septembre dernier, avant que ses deux leaders, Steve Guerdat et Martin Fuchs ne prennent respectivement le bronze et l’argent individuellement.

Les excellentes performances de ses troupes ont conduit Andy Kistler, chef d’équipe des Helvètes, à choisir cinq représentants. Sans surprise, les deux amis et piliers du team suisse, Steve Guerdat et Martin Fuchs en font partie, associés à leurs meilleures montures, Albführen’s Bianca et Clooney 51. Surprenant depuis le début de saison, Niklaus Rutschi sera lui aussi du voyage avec son exceptionnel bai, Cardano CH. L’expérience de Paul Estermann a également été récompensée puisque le pilote sera aussi du voyage aux Pays-Bas avec son puissant Lord Pepsi. Enfin, Beat Mändli et Dsarie, malgré leur chute lors de la finale Longines de la Coupe du monde, complètent les cinq duos qui défendrons la Suisse à Rotterdam, fin août.

Sans pression, puisque déjà qualifiée pour les Jeux olympiques de Tokyo, nul doute que la Suisse sera au rendez-vous et prête à tout rafler sur son passage, comme elle le fait depuis plusieurs mois sur les plus beaux terrains du monde.