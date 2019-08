“Il s’agit de décrocher la qualification pour les Jeux olympiques de Tokyo”, Thierry Pomel

Du 19 au 25 août, l’équipe de France de saut d’obstacles devra décrocher sa qualification pour les Jeux olympiques de Tokyo 2020 aux championnats d’Europe Longines, à Rotterdam. Voici les réactions du sélectionneur national Thierry Pomel et celles des cinq cavaliers retenus.

Thierry Pomel, sélectionneur national de saut d’obstacles :

“J’ai toujours privilégié les cavaliers d’expérience. L’enjeu lors de ce championnat d’Europe est double dans la mesure où il s’agit de décrocher la qualification pour les Jeux olympiques de Tokyo en 2020. Le podium et la médaille appartiennent aux propriétaires, tandis que la qualification olympique concerne l’ensemble de la filière équestre française, ainsi que la Fédération française d’équitation et le ministère des Sports. Les cavaliers qui ont été choisis ont toute l’expérience et savent ce que cet enjeu représente. Ils savent gérer toute la pression! Je suis convaincu pour bien les connaître que plus ils auront de pression, meilleurs ils seront.

Concernant la préparation, tous les chevaux ont sauté à Dinard, et à Londres pour ce qui concerne Sangria du Coty et Roger-Yves Bost. Les chevaux resteront en travail mais bénéficieront d’une petite période de décompression, de manière à aborder le championnat avec des chevaux frais et en bonne santé. Nous peaufinerons les détails lors d’un dernier regroupement en Normandie avant le départ vers Rotterdam le dimanche précédent la visite vétérinaire. J’ai plus que confiance en eux !“

Pénélope Leprévost et Vancouver de Lanlore – Groupe 1 :

“Nous avons une équipe de chevaux plutôt jeunes. Vancouver de Lanlore a dix ans. Je le monte depuis un an et demi ; il est fiable et l’a prouvé cette année. Il a sauté facilement à Aix-la-Chapelle (considéré comme le plus gros concours de l’année, ndlr), ce qui prouve qu’il n’est pas impressionné. Le dosage des efforts sur un championnat nous appartient. Les chevaux doivent rester frais et dans le coup, entraînés mais pas fatigués.”

Kevin Staut et Calevo 2 – Groupe 1 :

“Calevo est dans mes écuries depuis février ; il a dix ans, c’est lui qui a le moins d’expérience parmi ceux qui seront au championnat, mais il est très studieux! Quand on lui demande les choses correctement, il arrive à répondre favorablement, et a énormément de potentiel. Il est très puissant, et commence depuis quatre concours à être assez stable et disponible techniquement.”

Alexis Deroubaix et Timon d’Aure – Groupe 1:

“Timon d’Aure et moi nous connaissons par coeur. Je le monte depuis qu’il a huit ans ; il en a douze aujourd’hui. Nous avons pris de l’expérience aux derniers Jeux équestres mondiaux en 2018. Cette année, nous avons choisi les concours en fonction de cet objectif des championnats d’Europe, même si nous avons parfois manqué de réussite. Il a montré l’année dernière qu’il avait une grande capacité à soutenir les efforts et une grande résistance physique.”

Nicolas Delmotte et Urvoso du Roch – Groupe 1 :

“Ilex VP s’est blessé en début d’année, donc Urvoso a pris la relève. Je l’ai depuis trois ans. C’est un cheval que nous avons acheté avec Marie-Claudine Morlion, aussi propriétaire de Darmani van’t Heike. Il ne fait que progresser et fait énormément de sans-faute. Nous l’avons testé à Saint Gall où il a terminé double sans-faute dans la Coupe des Nations. J’y crois beaucoup. Il est très respectueux, très volontaire, et je suis confiant.”

Roger-Yves Bost et Sangria du Coty :

“Je suis très content d’être dans l’équipe. On a besoin de faire une bonne performance pour décrocher la qualification pour les JO de Tokyo. Sangria a bien couru à Londres ce week-end et on a vu qu’elle pouvait tenir sur trois jours de concours. Elle a fait de beaux parcours, des parcours techniques, elle était au controle, je suis content de ce qu’elle a fait à Londres et quelques semaines avant à Paris. Je connais bien le terrain, je sais comment ça marche là-bas, il faudra être prêts ! C’est une super équipe, on est tous motivés et on fera de notre mieux !”