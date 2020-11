En effet, dans le CCI 4*-L, l’amazone s’est imposée avec la jeune SAP Ashap P, neuf ans. Le couple effectue une saison 2020 presque parfaite, puisque les deux complices ont remporté le CCI 4*-S de Luhmühlen en octobre, terminé deuxième du CCIO 4*-S de Strzegom fin août et se sont classées quatrième du CCI 3*-S de Kronenberg début août. La route semble toute tracée pour cette prometteuse jument, déjà championne du monde des jeunes chevaux de sept ans il y a deux ans au Lion d’Angers, qui a déjà tout d’une grande championne. En tête dès le dressage, Ingrid Klimke et Asha P n’ont pas flanché, conservant leur score grâce à un double sans-faute lors du cross et du saut d’obstacles. L’Italienne Vittoria PANIZZON a pris la deuxième place de l’épreuve avec One Night Love, tandis que l’Allemande Sophie Leube a terminé troisième avec Jadore Moi.

C’est en selle sur SAP Hale Bob OLD, toujours en pleine forme à seize ans, que la Germanique s’est emparée de la victoire dans le CCI 4*-S. Expérimenté, le couple compte à son palmarès une médaille d’argent par équipes lors des Jeux olympiques de Rio de Janeiro en 2016, une médaille de bronze en individuel obtenue lors des Jeux équestres mondiaux (JEM) de Tryon en 2018, ou encore quatre médailles d’or européennes – le titre par équipes en 2015, le titre individuel en 2017, et une double consécration l’an passé devant leur public à Luhmühlen. Auteurs d’une très belle reprise de dressage, le duo n’a rien laissé au hasard en réalisant un sans-faute lors du cross et en assurant lors de l’hippique, ajoutant 3,60 points de temps à leur score. Suffisant pour s’imposer et conserver une large avance sur leurs plus proches poursuivants, le Suisse Felix Vogg aux rênes de Colero, sa monture qui lui a permis de s’aligner aux JEM de Tryon il y a deux ans. Le podium est complété par la Néerlandaise Merel Blom avec The Quizmaster.