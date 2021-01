Âgé de douze ans seulement, le fils de Nonstop et de Seurika Van Voorhof, une fille de Fortuin Z, avait fait ses débuts sur les pistes internationales d’abord sous la selle de Julien Denayer puis sous celles des cavaliers belges Henk Clabots et Patrick Spits avec lequel il a notamment remporté l'épreuve des Six Barres au CSIO5* de Lummen avant de rejoindre le cavalier suisse Arthur Gustavo da Silva.