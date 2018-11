Irenice Horta prend la direction de l’Irlande

Auteure d’un été sensationnel sous les couleurs de l’Italie, Irenice Horta suscitait évidemment les convoitises. Le Belge Stephan Conter, propriétaire des écuries Stephex, a finalement accepté de vendre la grise, qui sera désormais montée par Cian O’Connor. Pour rappel, l’Irlandais a récemment été élu représentant des cavaliers de jumping.



Propriété du marchand belge depuis de nombreuses années, la fille de Vigo d’Arsouilles a débuté la compétition internationale avec Daniel Deusser, avant de progresser pendant trois saisons avec la jeune Zoé, la fille ainée de Stephan Conter. Victime d’une lourde chute en mai lors du CSIO 5* de Rome, l’amazone avait finalement dû laisser les rênes de sa jument à l’Italien Lorenzo de Luca, lui aussi cavalier pour le compte des écuries Stephex.

En seulement douze parcours et avec quatre points seulement dans les Coupes des nations d’Aix-la-Chapelle et Dublin, ainsi qu’une troisième place dans le Grand Prix Longines de Dublin, Lorenzo de Luca et Irenice Horta ont convaincu le sélectionneur de la Squadra Azzura Duccio Bartalucci de les sélectionner pour les Jeux équestres mondiaux de Tryon. En Caroline du Nord, le duo a une fois de plus impressionné, prenant un temps la tête de la compétition individuelle. Au final, si l’Italie a été éliminée par équipes, tous deux ont conclu la compétition à la septième place.

Le 10 novembre, Lorenzo de Luca et Irenice Horta avaient signé un retour des Mondiaux réussi en prenant la quatrième place du Longines Global Champions Tour de Doha, dernière étape de la série cette saison.