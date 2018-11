Isabell Werth et Bella Rose en maîtres dans la Coupe du monde de Stuttgart

Bella Rose fait une rentrée très remarquée. Revenue de blessure en juin, après quatre ans de convalescence, la Westphalien de 14 ans a d’abord remporté les Jeux équestres mondiaux de Tryon, en septembre, avant de s’adjuger le Grand Prix Libre de la Coupe du monde de Stuttgart, ce samedi, en Allemagne. Sa cavalière, tenante du titre sur le circuit, s’est émue de gagner dans la Schleyer Halle, où sa monture avait concouru pour la dernière fois avant d’être éloignée des rectangles de dressage : “C’est quelque chose de spécial de revenir ici avec elle et d’y gagner !”

Déjà vainqueur la veille dans le Grand Prix qualificatif, le couple est entré en dernier sur la piste. Les Allemandes Dorothee Schneider et Helen Langehanenberg avaient placé la barre haut, respectivement aux rênes de Sammy Davis JR et Damsey, culminant à 81.850 % et 81.470 %. Mais la reine de la discipline a mis tout le monde d’accord, évaluée à 85.660 %, malgré une petite faute de son alezane. “Elle était un peu tendue dans le travail au galop, mais elle a été brillante pour tout le reste. Son piaffé et son passage n’auraient pas pu être meilleurs”, a-t-elle analysé avec fierté. Ce dimanche, elle s’est encore imposé, cette fois-ci avec Emilio dans le Grand Prix Spécial.

Côté Tricolore, Marie-Emilie Bretenoux pointe à la dixième place avec une bonne moyenne de 75.225 %, aux commandes de Quartz of Jazz, tandis que Morgan Barbançon Mestre, qui n’avait pas atteint la barre symbolique de 70 % la veille, s’en sort avec une note de 73.160 %, sur le dos de Sir Donnerhall II Old. Elle termine à la treizième place.