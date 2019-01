Isabell Werth frappe fort à Amsterdam

Samedi, le CDI-W d’Amsterdam s’est conclu de la même manière qu’elle avait commencé, avec une victoire d’Isabell Werth. Un jour après avoir remporté le Grand Prix, l’Allemande a su s’imposer lors de la Reprise Libre en Musique avec sa perle noire Weihegold.



Aux Pays-Bas, Isabell Werth a donné une leçon de dressage au public, venu en nombre. Avec sa jument Weihegold OLD, le couple numéro un mondial, a déroulé une Reprise Libre en Musique quasi parfaite. Presque seule ombre au tableau, une perte de rythme lors d’une pirouette au passage a pu leur être reprochée. Le travail au galop, avec ses appuyers et ses pirouettes, a été particulièrement remarquable de précision et de puissance. L’Allemande a donc remporté cette Libre avec une excellente moyenne de 86,810%. “Aujourd’hui, Weihegold était beaucoup plus calme. Dans le Grand Prix, elle avait fait une bonne première partie du test, mais elle a vraiment chauffé pendant le travail au galop et elle était assez ingérable sur le changement de pied aux deux temps. Aujourd’hui, elle était vraiment beaucoup plus détendue. Le problème, avec elle, c’est qu’elle veut parfois trop bien faire. Mais c’est un défaut avec laquelle je peux vivre !” a expliqué la numéro un mondiale. “Je ne dirai jamais que je suis ici pour gagner. Je fais ce travail depuis longtemps maintenant et je sais qu’il est impossible de dire comment cela va se passer à l’avance. Vous me connaissez, je garde toujours les pieds sur terre !”, a prudemment ajoutée la logique favorite de la finale de Göteborg, qui aura lieu du 3 au 7 avril.



En deuxième position, avec 82,675%, Dorothée Schneider et Sammy Davis Jr, particulièrement en forme, ont réussi à tirer leur épingle du jeu. Mais Helen Langehanenberg n’est pas loin derrière avec ses 82,420%. Sur son fidèle Damsey FRH, elle a réussi à faire oublier sa mauvaise performance lors du Grand Prix de la veille où elle a terminé à une inhabituelle neuvième place. Patrick Kittel, bien qu’au pied du podium pour la deuxième fois du week-end, a obtenu lui aussi un résultat encourageant avec Delaunay en étant noté à 82,290%.



Victorieuse de la finale du circuit l’an passé, Isabell Werth est directement qualifiée pour la finale 2019, à la seule condition de courir au moins deux étapes. Il lui faudra donc prendre part au concours de Neumünster ou de Bois-le-Duc pour valider son ticket.