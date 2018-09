Isabell Werth mène la Mannschaft sur le toit du monde

La deuxième et dernière partie du Grand Prix de dressage des Jeux équestres mondiaux de Tryon s’est tenue hier, dès 14h45 heure française. Comme d’habitude, c’est ce qui a déterminé le palmarès par équipes de ces championnats du monde. Et comme d’habitude, c’est l’Allemagne qui s’est imposée! Grande nation du dressage et constamment favorite pour les titres, la Mannschaft a été la meilleure des quinze équipes, totalisant 242.950 %. La leader des Germaniques a une nouvelle fois été Isabell Werth, numéro un mondiale de la discipline et cavalière la plus médaillée de tous les temps. Aux rênes de Bella Rose, de retour après une longue convalescence, la patronne a livré une sensationnelle reprise notée à 84.829 %. Emue du fracassant come-back de sa championne, Isabell Werth n’a pu cacher son émotion. “C’était si spécial…”, a-t-elle déclaré. “Quand on connait l’histoire de cette jument (Bella Rose 2 a été arrêtée près de quatre ans après s’être blessée à la suite du Grand Prix des Jeux équestres mondiaux de Normandie, ndlr), les hauts et les bas que nous avons vécu, c’est fou de se dire qu’elle revient de la sorte. Beaucoup de gens me demandaient pourquoi je n’ai pas amené Weihegold, ma jument n°1 au classement mondial, mais c’est difficile à expliquer. Je savais que Bella pouvait nous impressionner, mais on ne peut jamais être certain avec les chevaux. Je suis très heureuse qu’elle se soit montrée sous un tel jour, maintenant tout le monde comprend mon choix. Elle a tout réalisé parfaitement, et son charisme est si incroyable…”

Grâce aux excellentes performances réalisées par ses coéquipiers Sönke Rothenberger, Dorothee Schneider et Jessica von Bredow-Werndl, l’Allemagne a donc devancé les Etats-Unis, qui ont comptabilisé 233.136 points. La meilleure d’entre eux a évidement été Laura Graves, qui a obtenu une moyenne de 81.537. À domicile, les Américains se sont ainsi parés d’argent, décrochant leur deuxième médaille de ces Jeux. Avec 229.628 %, la Grande-Bretagne a complété le podium.

Pour rappel, le dressage ne compte aucune délégation tricolore, que ce soit en individuel ou par équipes.