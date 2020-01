Isabell Werth ne tremble pas face à Charlotte Dujardin à Amsterdam

Jamais l’indéboulonnable Weihegold n’avait encore été confrontée à la star montante du dressage mondial, Mount St John Freestyle. Pour la première fois, les juments respectives d’Isabell Werth et Charlotte Dujardin se sont affrontées samedi, à l’occasion de la Coupe du monde de dressage d’Amsterdam. Invincible depuis cinq ans aux Pays-Bas, l’Allemande a fini par s’imposer grâce à une reprise jugée à 90,28%, pouvant compter sur l’expérience de sa fille de Blue Hors Don Schuffro, lauréate des trois dernières finales de Coupe du monde. “Il s’agit de la première fois que je dépasse les 90% à Amsterdam, mais je savais que Charlotte (Dujardin, ndlr) passait après moi, donc je me devais de faire aussi bien que possible car elle n’allait pas laisser sa chance”, a avoué Isabell Werth a la fin de l’épreuve. Et il faut dire que la reine du dressage mondial a eu raison de s’inquiéter face à la menace que représentait la Britannique.

Bien qu’encore tendre à un tel niveau, puisqu’elle ne participait samedi qu’à sa troisième Coupe du monde, Mount St John Freestyle a réalisé une reprise somptueuse et empreinte d’expression, l’une de ses plus grandes qualités. Jugées à 89,505%, la baie et Charlotte Dujardin ont ainsi battu leur record commun. Pour rappel, la meilleure note jamais obtenue dans une Reprise Libre en Musique est toujours à mettre au crédit de la Britannique, qui avait obtenu 94,3% en 2014 à Londres sur le meilleur cheval de dressage de tous les temps, Valegro. Record ou pas, on a déjà hâte de voir le prochain duel opposant Weihegold et Mount St John Freestyle, qui devrait avoir lieu lors de la finale de Coupe du monde de Las Vegas, en avril.



À domicile, Edward Gal a complété le trio de tête dans cette étape de la Coupe du monde avec son meilleur cheval Glock’s Zonik (85,385%).