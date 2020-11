En saut d’obstacles

Nouveau classement mondial des cavaliers Longines et toujours le même trio en tête! Le Suisse Steve Guerdat reste au sommet de la hiérarchie mondial en novembre, devant son compatriote et ami Martin Fuchs. L’Allemand Daniel Deusser clôt à nouveau le podium. Peu de changements sont à noter dans le reste du top dix mondial, puisque le Suédois Peder Fredricson, le Belge Pieter Devos et le Britannique Ben Maher pointent toujours aux quatrième, cinquième et sixièmes rangs. L’Américain Kent Farrington gagne deux places et il est septième ce mois-ci. L’Irlandais Darragh Kenny est désormais en huitième position (-1), tandis que l’Écossais Scott Brash remonte d’un rang à la neuvième place. Meilleure cavalière, l’Américaine Beezie Madden referme le top dix (-2).

Equitation La Suisse dévoile son cadre Élite pour 2021 IL Y A UNE HEURE

Du côté des cavaliers tricolores, Julien Épaillard conforte son titre de meilleur Français, puisqu’il grimpe d’une place et s’installe en treizième position. Plus deux rangs pour Kevin Staut, désormais vingt-deuxième, tandis que Simon Delestre, vingt-cinquième, a interverti sa place avec Pénélope Leprevost, vingt-sixième en novembre. Le Francilien Roger-Yves Bost est quarante-huitième (-2), immédiatement suivi par Nicolas Delmotte, qui intègre le top cinquante à la quarante-neuvième place (+2).

En concours complet

Si le Britannique Oliver Townend conserve son titre de numéro un mondial et son dauphin reste le Néo-Zélandais Tim Price, quelques changements sont à noter dans la suite du top dix. L’Australien Christopher Burton et la Britannique Piggy March intervertissent leur rang, en faveur de cette dernière qui complète désormais le podium. Son compatriote Tom McEwen conserve sa cinquième place. L’Américain Boyd Martin, vainqueur du CCI 4*-L de Temecula avec Luke 140 le week-end passé, remonte de deux rangs pour se positionner en sixième position. Gagnant du CCI 3*-L de Lignières et quatrième du CCI 5*-L de Pau avec Zagreb, l’Anglais Alexander Bragg bondit de six rangs et entre en novembre dans le top dix mondial, à la septième place. Quatrième et dernière représentante du Royaume-Uni au sommet du classement mondial, Sarah Bullimore perd deux rangs et s’installe à la huitième place, tout comme l’Américaine Lauren Nicholson, neuvième. L’Allemand et ancien numéro un mondial Michael Jung clôt ce “top ten” (-1).

Belle remontée pour les Tricolores! Grâce à sa victoire dans le CCI 4*-L de Lignières avec Api du Libaire et la huitième place de Vitorio du Montet lors du CCI 5*-L de Pau, Maxime Livio fait un bond de vingt-six places pour se retrouver en quinzième position. Il est suivi par Nicolas Touzaint, seizième (+19), cinquième et sixième en octobre du CCI 4*-L de Lignières avec Absolut Gold*HDC et Eboli. Thomas Carlile est trente-huitième (+12) et Jean-Lou Bigot cinquante-sixième (+21). Notons également les remontées de Camille Lejeune, soixantième (+30), Alexis Goury, désormais au cent-trente-troisième rang (+139) ou encore de l’Adjudant Donatien Schauly, cent-quatre-vingt-onzième (+137).

En dressage

Les Allemandes dominent toujours solidement: Isabell Werth reste à la première place avec Bella Rose 2 et à la deuxième avec Weihegold OLD, tandis que sa compatriote Jessica von Bredow-Werndl complète le podium avec TSF Dalera BB. La quatrième place du classement revient à Dorothée Schneider avec Showtime FRH. La Britannique Charlotte Dujardin gagne un rang avec Mount St John Freestyle, et le couple pointe désormais au cinquième rang. Belle remontée pour la Danoise Cathrine Dufour, qui gagne trois places avec Bohemian, vainqueur de l’étape de la Coupe du monde d’Aarhus mi-octobre. Le duo est désormais sixième. Atterupgaards Cassidy, compagnon d’écurie de l’alezan brûlé, est septième (-1). Avec Emilio 107 au huitième rang (-1), Isabell Werth dispose toujours de trois montures dans ce top dix mondial. L’Allemande Helen Langehanenberg perd une place avec Damsey FRH et est neuvième ce mois-ci. Enfin, le Danois Daniel Bachmann Andersen clôt le “top ten” avec Blue Hors Zack.

Côté tricolore, Morgan Barbançon-Mestre est toujours la mieux placée avec Sir Donnerhall II, à la quarante-et-unième place (-1), tandis qu’Anne-Sophie Serre est la seule autre cavalière française dans le top cent, avec Actuelle de Massa. Le couple est actuellement quatre-vingt-quatrième mondial (-5).

Equitation Cinq victoires qui ont marqué la carrière de Martin Fuchs 03/11/2020 À 20:01