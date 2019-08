J-1 pour les championnats d’Europe de concours complet

Dès mercredi, l’équipe de France de concours complet tentera de décrocher au moins une médaille aux championnats d’Europe de Luhmühlen. Une semaine après les Européens de saut d’obstacles et de dressage à Rotterdam, dont les Bleus sont rentrés bredouille, gageons que les cavaliers de cette discipline parviendront à faire mieux ! Pour rappel, la dernière médaille tricolore obtenue aux championnats d’Europe remonte à 2015, année où les Français avaient obtenu le bronze par équipes à Blair Castle.

Pour cette échéance continentale, le sélectionneur national Thierry Touzaint a choisi d’envoyer des cavaliers très aguerris comme de jeunes talents en devenir. Ainsi, s’élanceront Nicolas Touzaint (Absolut Gold*HDC), Jean-Lou Bigot (Utrillo du Halage), Alexis Goury (Trompe l’Oeil d’Emery), Christopher Six (Totem de Brecey) et Thibaut Vallette (Qing du Briot*ENE-HN), ce dernier ayant fait partie de l’équipe médaillée d’or aux Jeux olympiques de Rio de Janeiro il y a trois ans. Par ailleurs, à la suite du forfait de Sidney Dufresne, causé par une blessure de Trésor Mail, Karim Laghouag a été rappelé en renfort avec Punch de l’Esques.

Sidney Dufresne doit renoncer aux Européens Longines de LuhmühlenEurosport

“Cette année, nous avons sélectionné des couples qui ont bien couru les internationaux de Saumur, Aix-la-Chapelle, Jardy ou encore le Grand Complet du Pin”, a déclaré le chef d’équipe Thierry Touzaint. “Tous ne sont pas très expérimentés, mais quand les chevaux sont jeunes, alors ce sont les cavaliers qui ont beaucoup de métier. Nous avançons doucement vers une nouvelle génération de chevaux. Nous avons déjà évidemment un oeil vers les Jeux olympiques de Tokyo et certains chevaux vont aussi passer le test aux championnats d’Europe. Nous aimerions bien rentrer avec une médaille, la couleur on ne la connaît pas, mais on a une équipe très correcte et on peut envisager une médaille. Cette année, on n’a pas la pression de la qualification olympique, on va pouvoir se lâcher. L’ambiance au sein de l’équipe est bonne, les cavaliers ont beaucoup échangé entre eux. Jean-Lou Bigot retrouve cette préparation quatorze ans après sa dernière sélection en championnat. Il a des étoiles dans les yeux, ça fait plaisir à voir ! Pour l’anecdote, quand j’ai pris le poste de sélectionneur national en 1993, j’emmenais les cavaliers ici en Normandie pour la première fois avant les championnats d’Europe, et Jean-Lou a remporté le titre…“