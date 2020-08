Alexandra Francart et Marie Pellegrin avec respectivement Betty du Prieuré et Boréale de Fondcombe, ont été les deux premières à s’élancer à 14 heures. Elles ont donné le ton en signant deux parcours parfaits. Mais le parcours s’est finalement avéré sélectif car seuls cinq autres couples ont réussi à se qualifier pour le barrage. Les deux combinaisons et l’ultime oxer se sont avérés très fautifs et ont exclu de nombreux couples du dernier acte, à l’instar du chronomètre qui a également privé de barrage cinq autres cavaliers.