“J’essaie de retenir le bon côté de tout cela”, Isabell Werth

Athlète la plus médaillée de l’histoire des sports équestres, l’Allemande Isabell Werth parfois surnommée “La Reine” ou “L’impératrice”, est avant tout une grande passionnée de chevaux et de sports équestres. L’invincible numéro un mondial revient sur quelques grands moments de sa carrière.

Qui étaient vos héros d’enfance?

Eh bien tout a commencé avec les livres de la série “Bille und Zuttel” qui racontait la vie d’une petite fille et son poney. J’adorais lire. Bille était ma première héroïne et je voulais être comme elle! Aujourd’hui, mon fils joue sur son iPhone et son iPad, mais quand j’avais son âge, je lisais ces livres. Le monde a changé, et pas forcément en mieux!

Quelle est la personne qui vous a le plus influencée?

Au cours de ma carrière, c’était certainement le Dr Schulten-Baumer (entraîneur et coach allemand de dressage de renommée mondiale, surnommé Der Doktor, ndlr). Il m’a appris à construire un cheval et à le gérer. Il pensait toujours à l’avenir et à la façon de faire face à l’inattendu, alors j’ai été assez bien préparée pour ce qui s’est passé plus tard dans ma carrière. Quand j’ai finalement eu ma propre écurie, tout cela m’a donné une base solide. Et puis bien sûr, la deuxième personne est Madeleine Winter-Schulze (fidèle et généreuse mécène d’Isabell mais aussi d’Ingrid Klimke, double championne d’Europe en titre de concours complet, et de l’écurie de Ludger Beerbaum, ndlr). Ces deux personnes ont été et restent les plus importantes de ma carrière équestre avec mes parents, mon conjoint (Wolfgang Urban, ndlr) et ma famille.

Quel est le cheval que vous avez le plus aimé?

Gigolo, Satchmo et maintenant Bella Rose ont été les chevaux les plus importants de ma vie. En ce moment, j’ai Weihegold, que j’aime aussi, bien sûr, et avec laquelle j’ai beaucoup de succès, mais notre relation n’est pas la même que celle que j’entretenais avec Satchmo, par exemple. (très émue) Aujourd’hui (entretien réalisé le 18 avril, ndlr), je l’ai vu dans son pré alors que je revenais de la piste de la piste de galop avec Weihegold. J’étais en train de lui parler du fait que nous devrions être à Las Vegas pour présenter notre Reprise Libre en Musique lorsque Satchmo s’est approché pour me rappeler qu’il y était avec moi il y a onze ans (le couple avait terminé deuxième de la finale de la Coupe du monde en 2009, ndlr). Le voir paître avec la petite ponette Kelly, venir discuter un moment et redescendre pour manger plus d’herbe sans se soucier du reste du monde, et sentir “Weihe” se mettre au passage parce qu’elle était très éveillée et enthousiaste, c’est quelque chose de spécial pour moi. Elle aime toujours le sport, et lui est tellement heureux à la retraite! Personne d’autre n’assiste à ce moment mais cela me fait du bien!

Comment aimez-vous travailler avec les médias?

On apprend à avoir confiance en répondant aux questions, parfois avec plus d’humour. Tout dépend un peu de l’humeur du moment. Mais quand un journaliste vous demande pour la 120.000e fois quand allez-vous arrêter de monter parce que vous avez quand même cinquante ans maintenant… et quand vous savez qu’il écrit encore sur dix autres cavaliers qui ont soixante ans et plus mais ne leur demandent jamais quand ils vont s’arrêter…

Que diriez-vous aux gens qui sont inquiets de la pandémie de Covid-19 et de ses conséquences?

C’est une période difficile, mais je suis sûr que nous nous en sortirons. De plus, je crois que ce ne sera pas un si grand désastre que certaines personnes le pensent en ce moment. Mais pour sûr, cela semble creuser davantage les écarts, même dans notre petit monde du cheval, entre les riches et les gens moins fortunés. Je pense que tout le monde va y perdre en quelque sorte, et cela fait porter plus de responsabilités sur ceux qui sont aux commandes. Nous retrouverons peut-être un semblant de vie de compétition en septembre ou octobre, mais cela dépendra de la rapidité avec laquelle un vaccin sera mis au point. C’est un virus très infectieux qui fait peur à tout le monde. J’espère que nous verrons le bout du tunnel d’ici la fin de l’année. Pour la première fois en trente ans, l’Himalaya est visible de loin. Il semble que la terre nous impose un peu de recul et que la nature nous dit quelque chose d’important. Donc pour l’instant, nous devons nous calmer et prendre conscience que la vie est possible sans avions, sans voitures et sans beaucoup de travail. La vie va continuer, avec ou sans le virus. Il s’agit juste de savoir comment nous traversons cette période.

Que pensez-vous du report des Jeux olympiques de Tokyo 2020?

Pour beaucoup d’athlètes qui voulaient mettre fin à leur carrière en 2020, c’est énorme. En ce qui me concerne, je me dis que ce n’est pas de chance parce que mes chevaux étaient en pleine forme cette année mais bon, maintenant nous devons nous ajuster et nous préparer pour 2021. Mes trois chevaux sont encore jeunes et suffisamment en forme pour repartir l’an prochain, mais je vis depuis assez longtemps dans ce sport pour savoir que tout peut arriver d’ici là… En fin de compte, je garde mon rêve d’aller avec Bella aux Jeux olympiques, mais nous avons tous appris quelque chose de très important au cours des derniers mois. Nous pouvons nourrir des espoirs et des rêves… mais rien n’a plus de valeur que notre santé.

