Le duo, qui a aidé à décrocher la médaille d'or par équipes aux Jeux équestres mondiaux de Tryon en 2018, a réalisé une superbe performance alors qu'il était l’avant-dernier à s’élancer parmi les treize couples au départ. Leur score de 87,960% leur a permis de devancer Isabell Werth et Weihegold OLD, qui ont remporté le titre tant convoité lors des trois dernières éditions de la finale de la Coupe du monde de dressage (en 2017, 2018 et 2019). Toutes deux ont dû se contenter de la deuxième place avec une moyenne de 84,720%, après avoir remporté le Grand Prix la veille.

Au lieu d'une saison hivernale complète, les étapes comptant pour la Ligue d'Europe occidentale ont été sévèrement réduites par les effets de la pandémie, et l'étape d'aujourd'hui à Salzbourg n'était que la deuxième en vue de la finale 2021 prévue à Göteborg, en Suède, du 31 mars au 4 avril. Une autre étape est prévue à Bois-le-Duc, aux Pays-Bas, en mars, et selon les critères de qualification révisés par la Fédération équestre internationale, les deux meilleurs résultats des ligues d'Europe occidentale et d'Europe centrale compteront pour la qualification à la finale. Le résultat d’aujourd’hui permet à Jessica von Bredow-Werndl d’être en tête du tableau de qualification. Helen Langehanenberg est deuxième, Patrik Kittel troisième, Morgan Brabançon-Mestre quatrième.

Comme Jessica von Bredow-Werndl l’a souligné, ce n’est pas un environnement facile pour les chevaux ou les cavaliers de nos jours. “Dalera était un peu nerveuse hier mais je dois admettre que je l'étais aussi! Je me rends compte maintenant qu'il est trop long pour moi de faire une pause des compétitions de plus de trois mois - j'ai vraiment besoin de concourir et les chevaux aussi. Dérouler le test à la maison et en compétition sont deux choses complètement différentes. Vous devez vous mesurer aux autres concurrents.” Elle a également félicité le directeur du concours, Josef Goellner, et son équipe, pour avoir organisé l'événement autrichien dans une période aussi difficile. La compétition s’est déroulée sans spectateurs et avec des restrictions sanitaires strictes. “Je suis tellement reconnaissante que les organisateurs aient réussi à faire un si bon travail et que tout soit parfaitement organisé. Tout le monde se sent en sécurité ici, tout le monde porte un masque et il y a du désinfectant pour les mains partout - c'est étrange, mais je suis tellement contente d'être ici !”