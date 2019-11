Jessica von Bredow-Werndl parvient à renverser la reine Werth

“On dirait que Noël est arrivé en avance !”, s’est réjouie Jessica von Bredow-Werndl hier à l’issue de la Coupe du monde de dressage de Stuttgart. Pour cause, l’Allemande de trente-deux ans s’y est imposée pour la première fois face à son public, mais surtout face à la reine du dressage mondial Isabell Werth. Invaincue dans une Reprise Libre en Musique depuis l’été 2016 avec sa jument Weihegold, la multimédaillée a en effet été dépassée en récoltant 87,24%, contre 88,44% pour la lauréate. Toutefois, cette dernière ne compte pas laisser sa rivale s’imposer de façon régulière : “Jessica mérite vraiment sa victoire ici, mais il ne faudrait pas qu’elle s’habitue à gagner (rires) !”



Associée à TSF Dalera BB, Jessica von Bredow-Werndl a réalisé une reprise absolument remarquable sur une reprise de La La Land. Médaillée de bronze dans ce même test lors des championnats d’Europe Longines de Rotterdam, l’Allemande et la jument auront l’an prochain comme objectif de briller aux Jeux olympiques de Tokyo. Pour la finale de la Coupe du monde de Las Vegas, l’amazone espère toutefois compter sur son autre complice, Zaire. Concernant sa remarquable TSF Dalera BB, elle n’a pas tari d’éloges : “Elle m’a donné un sentiment que je n’avais encore jamais connu ! À Rotterdam, elle avait déjà été formidable, mais aujourd’hui elle était encore plus légère et facile. Chaque piaffer était extraordinaire, chaque transition, passage, pirouette, appuyer… Je suis si impatiente de voir ce que le futur nous réserve !

Stuttgart est l’une des étapes de la Coupe du monde les plus relevées, donc j’ai un peu l’impression que c’était comme si j’avais gagné à Aix-la-Chapelle ou un championnat ! Je ne pourrais pas être plus heureuse, et même si je savais que cette victoire était possible, c’est un rêve qui se réalise. Je compte monter Zaire à [la finale de la Coupe du monde de] Las Vegas, et j’essaie de préparer Dalera pour les Jeux olympiques, l’été prochain. Tokyo est bien sûr déjà dans un coin de ma tête, et je serais comblée d’y représenter l’Allemagne”.



Toujours pour l’Allemagne, Helen Langehanenberg a complété le trio de tête avec Damsey FRH.