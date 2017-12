Julien Epaillard en finit avec la Laiterie de Montaigu

Cela pourrait être une mauvaise nouvelle pour le Français Julien Epaillard, sa collaboration avec la Laiterie de Montaigu appartient désormais au passé. “La Laiterie de Montaigu est heureuse d’avoir contribué à sa mesure aux succès de Julien Epaillard”, a communiqué la fameuse entreprise sur les réseaux sociaux. “L’entreprise et ses salariés remercient Julien et toute son équipe pour avoir porté les couleurs de la Laiterie de Montaigu et leurs souhaitent toute la réussite qu’ils méritent dans leurs futurs challenges sportifs.” Le Tricolore travaillait avec l’entreprise familiale depuis plus de six ans, et venait de vivre la plus belle de ses saisons sportives, entre autres grâce à son mécène principal. Vainqueur du Grand Prix 5* de Bordeaux en février, puis de Paris début juillet et enfin Londres le week-end passé, Julien Epaillard aura été l’un des meilleurs cavaliers du circuit cette année. Gageons pour lui qu’il parvienne à trouver un équilibre pour 2018…

Philippe Rozier, champion olympique par équipes l’an dernier à Rio, peut lui tirer un peu de satisfaction de cette nouvelle puisqu’il devrait peut-être récupérer quelques montures. S’il monte déjà Sheriff de la Nutria*LM depuis quelques mois, il pourrait évoluer avec Cristallo*LM. Quant à Quatrin de la Roque*LM, des négocations devraient s’effectuer entre Julien Epaillard et la Laiterie de Montaigu, co-propriétaires.