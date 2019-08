Julien Épaillard sans pitié au Longines Deauville Classic

Lorsqu’il est question de vitesse, Julien Épaillard laisse régulièrement des miettes à la concurrence. Installé à trente minutes du Pôle international du Cheval Longines de Deauville, le Normand en a de nouveau fait la démonstration en s’imposant dans une belle épreuve à barrage aux couleurs de la Ville de Deauville. Dans un barrage où la concurrence a été rude, notamment de la part des Anglo-saxons, le numéro trois français ne s’est pas démonté, allant au plus court en prenant notamment une option à la réception du quatrième effort. Alors qu’il ne le monte que depuis le mois de mai et que son cavalier apprend toujours à le connaitre, Alibi de la Roque a répondu présent de bien belle manière. Du haut de ses neuf ans, ce pur produit du haras de la Roque d’Alexandrine et Michel Hécart semble disposer de toutes les qualités pour côtoyer le haut niveau durablement.

Le parcours intial imaginé par le chef de piste français Grégory Bodo n’a en tout cas pas été une mince affaire, puisque sur les quatre vingt partants, seize ont réussi un sans-faute pour accéder au barrage. Une donnée confirmée par le vainqueur de l’épreuve au micro de GRANDPRIX-Replay.com : “Au début de l’épreuve, nous avons vraiment attendu les premiers parcours sans faute, puis on a finalement vu les difficultés. C’était un véritable avantage de passer à la fin aujourd’hui. Lors de la reconnaissance, nous n’avions pas du tout jugé le double Longines si difficile, et il a finalement causé énormément de fautes. Le parcours était long car composé de treize obstacles, nous finissions sur deux gros oxers. Les chevaux qui avaient peiné au début de parcours l’ont payé à la fin. Avec toutes ces informations, j’ai tenté de demander le minimum d’efforts en début de tour à mon cheval afin qu’il garde de l’énergie pour le double et la dernière ligne”.



Grâce à son barrage impeccable et supersonique, Julien Épaillard a donc laissé sur le carreau le Britannique Guy Williams avec Rouge de Ravel, tenants du titre dans cette même épreuve. L’Américaine Margie Goldstein-Engle, sûrement l’une des cavalières les plus capées de l’épreuve, a complété ce trio de tête avec l’immense et efficace Dicas.