Julien Épaillard se plait à Doha

À Doha, au Qatar, deux évènements équestres d’importance su succèdent. Le week-end dernier avait lieu une étape du Longines Global Champions Tour où les Français ont brillé. Julien Epaillard a notamment remporté le Grand Prix sur Usual Suspsect d’Auge et Kevin Staut la qualificative avec Viking d’la Rousserie. Apparemment, les Normands apprécient la douceur du climat qatarien puisque pour le deuxième week-end de compétition à Doha, cette fois-ci pour le CHI Al Shaqab, ils se sont à nouveau illustrés.



Hier, la dernière épreuve de la journée cotée à 1,50m a été remportée avec maestria par Julien Epaillard en selle sur Virtuose Champeix. Tous deux ont réussi à prendre plus de deux secondes d’avance sur leurs poursuivants. Le 28 février, le couple avait déjà bien figuré dans une épreuve similaire en terminant à la deuxième place. Le Selle Français avait toutefois été préservé et n’avait plus couru aucune épreuve du week-end. Le Brésilien Yuri Mansur, accompagné de Carlson, s’est classé deuxième, à quelques dixièmes de secondes du troisième. Ce dernier n’est autre que Kevin Staut et son exceptionnel Viking d’la Rousserie, déjà classé puis gagnant d’épreuves comparables le week-end dernier.



À noter, une autre bonne nouvelle dans le clan français, le retour de la talentueuse Sangria du Coty. La fille de Qaprice Bois Margot a réussi une très jolie performance en se classant onzième avec son pilote Roger-Yves Bost. Après sa blessure survenue au printemps dernier, la jument Selle Français avait été arrêtée plusieurs mois et avait fait son grand retour à Olivia, en février.