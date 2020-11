Chloé Quenon s’est exprimée à travers un long communiqué : “Il y a huit ans mon mari m’a fait un cadeau que je croyais empoisonné. Il m’a fait acheter un poulain mâle d’un an. C'était Cashpaid J&F. Je suis médecin et mère de famille à temps plein. Nous partageons mon mari et moi la passion des chevaux. Nathan Budd fait partie à part entière de notre famille et nous rêvons ensemble tous les jours du haut niveau. Et petit à petit notre superbe Cashpaid a fait de notre rêve une réalité. C’est incontestablement le cheval d’une vie. Nous en séparer n’a jamais été à l’ordre du jour malgré de très nombreuses sollicitations. Le plaisir, que nous avons partagé en famille de le voir, à notre rythme, gravir les niveaux des épreuves et le revoir le matin dans nos installations, n’a pas de prix. Après le magnifique championnat de Belgique 2020 réalisé par le couple Nathan Budd - Cashpaid les demandes ont été incessantes. Cashpaid à neuf ans et la Covid-19 est toujours là… Tous les plannings de compétitions sont bouleversés et nul ne sait ce que l’avenir nous réserve. Qui aurait pu prédire une annulation des jeux Olympiques et de tous les concours cinq étoiles ? Nathan à vingt-hui ans et a réalisé un magnifique travail. Il a monté Cashpaid du débourrage jusqu’au niveau Grand Prix. Il a formé un couple avec Cashpaid et nous a fait vivre de grandes émotions. La famille Cook - Otsby m’a contacté très calmement et avec beaucoup de délicatesse. Cette famille sait ce que représente le fait de se séparer d’un tel cheval pour des passionnés. J’ai reçu les assurances nécessaires tant quant au bien-être du cheval que du point de vue de son avenir sportif. Cashpaid sera monté par l’étoile montante et grand espoir de l’équitation américaine Karl Cook. Celui-ci est de la même génération que Nathan et est actuellement soixante-seizième mondial. Il vient encore de remporter un Grand Prix 3* à Tryon. Nous suivrons Cashpaid en famille et je conserverai la commercialisation de sa carrière d’étalon en partenariat avec la famille Cook - Otsby. En outre, Cashpaid reviendra dans les prairies du Brabant Wallon qu’il affectionne et dans son écurie d’origine dès la fin de sa carrière sportive. Je n’oublie pas de remercier ceux qui m’ont entouré pendant toutes ces années et qui ont contribué à tant de réussite et de bonheur et bien d’autres qui se reconnaitront. C’est un moment difficile de le voir prendre l’avion et quitter sa maison.”