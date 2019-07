Kent Farrington impressionne à Aix-la-Chapelle

Pour cette édition, le public du CSIO 5* d’Aix-la-Chapelle a eu les yeux rivé sur l’Américain Kent Farrington. En selle sur sa formidable Gazelle, l’ex numéro-un mondial a inscrit son nom dans la longue liste des vainqueurs du Grand Prix dominical. Sur l’agencement du chef de piste Franck Rothenberger, le pilote a bouclé avec talent trois parcours parfaits privant tout espoir de victoire au local Daniel Deusser et son formidable Scuderia 1918 Tobago Z. Pourtant, le chouchou du public avait fait bonne figure en réalisant deux admirables parcours sans faute dans les deux premières manches. Cependant, bien qu’élancé en dernier dans l’ultime étape contre la montre, l’Allemand a arrêté le chronomètre à 44“35 et n’a pas réussi à surpasser son adversaire américain, plus rapide de trente-sept centièmes. Pour sa compatriote, la championne du monde Simone Blum, le podium n’est pas passé loin. Sur son incomparable DSP Alice, l’Allemande a également ravi son public en passant la seconde ligne d’arrivé avec un compteur vierge, mais malheureusement pour le duo, une faute sur le vertical palanque l’a relayé en quatrième place. Devant elle, Ben Maher et son métronome Explosion W les ont devancés de presque trois secondes. Malgré une faute au barrage du Grand Prix, le Britannique est reparti de son week-end aixois avec une victoire dans le Grand Prix d’Europe jeudi et une troisième place dans le Grand Prix trois jours plus tard. Une réussite de bonne augure pour les échéances à venir.

Quatrième l’an passé, l’Irlandais Darragh Kenny était le grand favori. Sans grande surprise, lui et son puissant Babalou 41 se sont qualifiés au barrage mais une malheureuse faute a fait s’envoler leur espoir de podium, il a été rétrogradé d’une place par rapport à l’an dernier. Ensemble Jérôme Guéry et son fantastique Quel Homme de Hus n’ont pas touché une barre de l’épreuve et ont figuré comme l’un des potentiel espoir de victoire. Mais la chance n’a pas souri au duo, à l’abord de l’avant dernier vertical l’étalon bai a subi une glissade abandonnant l’éventualité d’un podium. Ils se sont tout de même contentés d’une raisonnable sixième place.

Le pilier des Vestes Bleues, Kevin Staut, a su prouver le potentiel du couple qu’il forme avec Urhelia Lutterbach. Le duo a été le seul du camp tricolore à réaliser un sans-faute, malheureusement la jeunesse du couple a pris le dessus dans la seconde manche où ils ont commis trois fautes. Le potentiel de cette entente n’est tout de même pas à ignorer ! Pour leurs parts, Pénélope Leprevost et Vancouver de Lanlore, Olivier Robert et Vangog du Mas Garnier ainsi que Guillaume Foutrier et Valdocco des Caps sont sortis avec un score de huit points, les privant d’une seconde manche.