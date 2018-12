Kevin Staut et sa Ayade ont fait des émules au Longines Masters de Paris

Quel week-end pour Kevin Staut et Ayade de Septon*HDC ! Au départ de trois épreuves lors du Longines Masters de Paris, tous deux en ont remporté deux. Après un tour de chauffe jeudi sur une épreuve à 1,45m, le numéro un tricolore et la jument belge de douze ans par Wandor van de Mispelaere ont véritablement surclassé tout le monde lors du Longines Speed Challenge. Partis en fin d’épreuve vendredi soir, le duo a réussi à donner l’impression que le parcours de Frank Rothenberger n’était qu’une formalité, là où beaucoup de leurs conccurents se sont cassé les dents.



En 62“29, Kevin Staut a donc été le meilleur dans cette épreuve qui lui avait échappé de peu l’an dernier. En 2016, il avait toutefois réussi à s’imposer, mais cette fois avec Elky van’t Indihof*HDC. Chose assez rare et cocasse pour être notée, les deux premières places de cette épreuve sont toujours occupées par Kevin Staut et Julien Epaillard ces trois dernières années. Vendredi soir, ce dernier a donc terminé à la deuxième place sur Safari d’Auge à cause d’une faute qui a ajouté deux secondes à son chronomètre.

Comme si ce beau succès ne suffisait pas, Kevin Staut a tenté sa chance avec Ayade dans une épreuve à barrage le lendemain. Sur les barres à 1,50m, la jument s’est là encore montrée extrêmement à l’aise, parvenant à qualifier son pilote pour le barrage au mérite d’un superbe sans-faute. Là encore, le second tour n’a été qu’une formalité pour les protégés du haras des Coudrettes, qui se sont imposés en 43“54 soit dix-huit centièmes de moins que leurs premiers concurrents, Simon Delestre et le hongre Chesall Zimequest.



Malheureusement, le week-end de succès ne s’est pas poursuivi dimanche pour Kevin Staut, qui a concédé quatre fautes de Viking d’la Rousserie dans le Grand Prix Longines, épreuve majeure du rendez-vous. Il faut toutefois noter que cet étalon ne dispose que d’une très faible expérience, lui qui ne concourrait que pour la deuxième fois à ce niveau.