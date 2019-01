Kevin Staut renforce son piquet de chevaux

Comme l’a annoncé GRANDPRIX-Replay.com la semaine passée, Kevin Staut va prochainement présenter Edesa’s Ugano de Coquerie en compétition. L’arrivée du hongre de onze ans va permettre au numéro un français de renforcer son piquet de chevaux. Le début de la saison extérieure se rapprochant, le Selle Français sera certainement un atout précieux pour son nouveau cavalier.



Cette nouvelle arrivée est d’autant plus importante que Kevin Staut a changé de système en ce début d’année. En effet, le Normand n’est plus uniquement installé au haras des Coudrettes, bien qu’il continue à monter certains des chevaux propriétés d’Emmanuèle et Armand Perron-Pette.

Depuis ce changement de fonctionnement, le champion olympique par équipes a pu compter sur la société du Belge Eddy Sepul, Edesa Horse Promotion. Ce dernier lui a d’ores et déjà confié trois de ses chevaux : Edesa’s Cannary, deuxième de la coupe du monde Longines de Malines, Edesa’s Ikke van Stal Cipa, que Kevin Staut a dernièrement emmené aux CSI 5*-W de Bâle et Leipzig, et enfin Lorenzo, qu’il détient en copropriété avec Grégoire Oberson.



Edesa’s Ugano de Coquerie est né à l’élevage Coquerie de la famille Dulin. Il a été formé à ses débuts pour le Britannique Ferguson Burt. En 2015, le cheval a débuté les CSI 5* avec l’Italien Piergiorgio Bucci. En début d’année dernière, la Finlandaise Anna-Julia Kontio en a repris les rênes pour deux concours seulement. Puis, le cheval est revu au Grand National de Deauville avec la cavalière française Alexa Ferrer. Le hongre n’ayant pas couru de grosses échéances depuis octobre 2017 devrait donc retrouver progressivement le haut niveau avec son nouveau cavalier, Kevin Staut.