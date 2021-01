Killer Queen VDM (Eldorado vd Zeshoek x For Pleasure) est la jument qui a marqué le haut niveau en 2020. Sous la selle du cavalier allemand Daniel Deusser, Killer Queen a totalisé plus de 281 000 euros de gains et est allée de victoire en victoire. Déjà victorieuse de la Coupe du monde Longines FEI de Malines (Belgique) le 20 décembre 2019, la baie de onze ans a très vite fait parler d’elle en 2020. Sur la piste d’Al Shaqab, à Doha, (Qatar), celle-ci s’est offert le Grand Prix du CHI ainsi que dans le Grand Prix CSI 5* du Longines Global Champions Tour. Le reste de sa saison s’est déroulé entre juin et août, exclusivement sur la piste de l’Hubside Jumping de Grimaud où elle a notamment couru quatre Grands Prix CSI 4* et CSI 5*, dont deux lors desquels elle s’est classée deuxième et septième. Ses deux dernières tentatives ont été moins fructueuses car marquées par des scores de treize et huit points.