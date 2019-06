Knokke Hippique passe à la vitesse 5*

Knokke accueille ce week-end un CSI 5* qui rime avec talent. En effet, tandis que certains s’expriment au prestigieux Longines Global Champions Tour (LGCT) de Monaco, d’autres ont opté pour le concours belge pour affronter les épreuves imaginées par Uliano Vezzani. Quelques-uns des meilleurs de la discipline à l’image du numéro deux mondial Peder Fredricson et de l’Allemand Daniel Deusser seront de la partie. Le premier a notamment ses chances avec ses talentueux H&M All In et H&M Christian K avec lesquels il a remporté de belles épreuves aux LGCT de Hambourg et Stockholm. Lui aussi sacrément en forme, Daniel Deusser comptera sur Scuderia 1918 Tobago z, Cornet 39 et Killer Queen VDM.



À domicile, les Belges Pieter Devos, Niels Bruynseels et Nicola Philippaerts vont se battre pour offrir à leur public du beau sport. Pieter Devos fait depuis quelques mois de très bonnes prestations avec des deux montures Apart et Claire Z, ce qui risque de donner du fil à retorde à ses concurrents venus tester la piste belge.

Darragh Kenny, récemment très en verve avec Important de Muze à Cascais, sera lui aussi au rendez-vous pour défendre le drapeau irlandais. Le duo s’est classé quatrième du Grand Prix LGCT le week-end dernier. Son compatriote Bertram Allen ne manquera pas non plus le coche sous le soleil belge, reconnu pour les duos qu’il forme avec GK Casper, Harley VD Bisschop ou encore Molly Malone V.



Quant aux français, seuls Pénélope Leprevost et Simon Delestre répondent à l’appel. Cette première grimpe les échelons du classement mondial Longines, particulièrement depuis son association avec l’étalon Vancouver de Lanlore. Quinzième de cette même hiérarchie, son compatriote se prêtera lui aussi au jeu avec trois chevaux, dont le prometteur Filou Carlo Zimequest.