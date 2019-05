Vendredi après-midi, le public du stade François André a assisté à un beau match dans la Coupe des nations Longines du CSIO 5* de La Baule. À l’issue de la première manche, l’Irlande s’est placée provisoirement troisième avec cinq points, à un point de la Belgique et de la Suisse, alors en tête des opérations. Déjà, les Helvètes avaient pu compter sur des parcours parfaits de Steve Guerdat et Albfuehren’s Bianca, ainsi que de Niklaus Rutschi et du surprenant Cardano CH.

Dessiné par le chef de piste Fréderic Cottier, le parcours s’est avéré délicat, et les Bleus en ont fait les frais en première manche. Le double oxer-vertical en fin de parcours a eu raison de Pénélope Leprevost et d’Alexis Deroubaix, respectivement associés à Vancouver de Lanlore et Timon d’Aure. Nicolas Delmotte et Ilex VP ont fauté au milieu du double, ce qui a porté le score de la France à huit points. Thierry Rozier et sa Venezia d’Écaussinnes sont eux, sans-faute. Avec ce score, les Bleus ont provisoirement pris la quatrième place de la première manche, ex-aequo avec le Brésil.

En seconde manche, l’Irlande menée par Rodrigo Pessoa a reculé. La Belgique et la Suisse se sont livrées une belle bataille. Les Diables Rouges ont notamment pu compter sur un formidable double sans faute signé par Niels Bruynseels et l’extraordinaire Utamaro d’Écaussinnes. Côté Suisse, Niklaus Rutschi est parvenu à réitérer sa performance de la première manche, et le sans-faute de Paul Estermann avec Lord Pepsi a laissé entrevoir un éventuel barrage.

En cas de sans-faute, Grégory Wathelet aurait en effet pu permettre à son drapeau d’affronter les Suisses dans un éventuel barrage ou de prendre la tête de la compétition en fonction du résultat de Steve Guerdat. Sur MJT Nevados, le Belge s’est toutefois fait piéger à une reprise. La victoire Suisse était alors jouée en cas de parcours parfait de Steve Guerdat. Le numéro un mondial n’a pas failli à son rang, réalisant un second parcours parfait avec la magistrale Bianca et offrant à sa nation le titre, un an après le Brésil.



De son côté, la France de Thierry Pomel a réussi à se remobiliser avec trois excellents parcours sans faute de Nicolas Delmotte, Thierry Rozier à nouveau et Pénélope Leprevost. Les Bleus se sont ainsi maintenus à huit points, qui les ont menés jusqu'à la troisième marche du podium.