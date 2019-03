La Belgique à l’honneur au Qatar

Le 2 mars, l’étape du Longines Global Champions Tour de Doha, au Qatar, était aux couleurs bleu, blanc, rouge après la victoire de Julien Epaillard dans le Grand Prix. Un week-end après, la Belgique a réussi à truster les deux premières places du Grand Prix.



La première manche de l’épreuve n’a retenu que les dix-huit meilleurs pour le deuxième acte. Ainsi, des couples pourtant très en forme en ce moment n’ont pas pu participer à la seconde manche. C’est le cas de Ben Maher et son extraordinairement régulier Explosion W qui ont été les premiers recalés avec leurs quatre points de pénalités. Alberto Zorzi et Contanga 3 ont quant à eux été pénalisés de huit points, malgré leur grande expérience sur ces épreuves.



En deuxième manche seuls neuf couples pouvaient prétendre à la victoire. Certains à l’image d’Edwina Tops-Alexander ont connu un deuxième acte difficile et ont hérité de pénalités. L’Australienne a en effet laissé deux barres en selle sur sa bondissante California. Parmi les neufs pilotes, trois seulement ont pu effectuer un double zéro. Par conséquent, Nicola Philippaerts, Pieter Devos et Emanuel Gaudiano se sont affrontés lors d’un barrage. Le premier d’entre eux a ouvert les hostilités avec son fils de Casall, H&M Chilli Willi, le jeune belge a effectué un parcours particulièrement rapide, mais n’a pour autant pas semblé pleinement satisfait en sortie de piste. Pour cause, Pieter Devos et son impressionnant hongre de quinze ans Espoir ont réussi un temps quelques centièmes plus rapides ! Nicola Philippaerts a été relégué à la deuxième place de l’épreuve. L’Italien Emmanuel Gaudiano a quant à lui pris la troisième place, malgré un temps plus rapide, après avoir fait tomber une barre avec son fidèle Chalou.



Côté français, le numéro un tricolore a bien tenu son statut. Kevin Staut avec son prometteur Viking d’la Rousserie a encore obtenu une bonne performance en se classant septième du Grand Prix, avec un premier parcours parfait puis une seconde manche très rapide à quatre points.

En selle sur Filou Carlo Zimequest, Simon Delestre a écopé de neuf points dans le premier acte. Sur ce même parcours, Julien Epaillard et Virtuose Champeix ont quant à eux terminé leur tour avec douze points malgré un chronomètre très rapide. Le plus malchanceux a certainement été Roger-Yves Bost, qui avec Vino d’Espinet a été victime d’une chute apparemment sans gravité.