La Belgique s’offre un premier sacre dans la finale de la Coupe des nations Longines

Sur la célèbre piste du Real Club de Polo de Barcelone, ce dimanche les Diables Rouge se sont imposés dans la finale mondiale de la Coupe des nations Longines. Belle revanche pour le quatuor qui avait enchaîné les contre-performances à Tryon, à l’occasion des Jeux Équestres Mondiaux, sans même atteindre la finale par équipes.

Vendredi, il fallait figurer parmi les huit meilleures nations pour espérer prendre part à la grande finale dominicale. Contrat rempli pour l’Irlande, l’Italie, la France, l’Autriche, les Pays-Bas, la Belgique, la Suède et la Suisse, qui se sont affrontées hier après-midi.

Les Belges sont les seuls à avoir signé deux doubles sans-faute, grâce à Niels Bruynseels juché sur Gancia de Muze, et Nicola Philippaerts aux rênes d’H&M Harley van Bisschop. Ce dernier n’a d’ailleurs pas caché sa joie. “Tous nos chevaux ont été excellents cette saison. C’est génial de pouvoir finir la saison extérieure de cette manière !”



Après moult rebondissements, la France a quant à elle terminée à la deuxième place, grâce à un meilleur chronomètre que l’Irlande, l’Italie etles Pays-Vas. Les Bleus ont notamment pu compter sur deux bons parcours à quatre points signés Kevin Staut et Cédric Angot, respectivement associés à For Joy van’t Zorgvliet*HDC et Saxo de la Cour.

Mathieu Billot et Quel Filou 13 ont de leur côté accumulé dix-sept points, tandis qu’Olivier Robert, dernier à s’élancer avec Eros en remplacement de Pénélope Leprevost, a signé un parcours à huit points. Après une difficile neuvième place aux Jeux équestres mondiaux de Tryon en septembre, le chef de l’équipe de France Philippe Guerdat s’est dit très satisfait de cette performance barcelonaise.



L’Irlande de Rodrigo Pessoa a terminé sur la troisième place du podium, là encore départagée avec l’Italie et les Pays-Bas par le chronomètre.



L’épreuve de Consolante de la finale de la Coupe des nations Longines a été remportée samedi soir par l’Allemagne, suivie par les États-Unis et le Brésil. L’épreuve rassemblait les sept moins bonnes équipes de la première manche qualificative de vendredi.

Sans pouvoir compter sur leurs couples médaillés aux Mondiaux il y a deux semaines, les équipes d’Allemagne et des États-Unis ont dû se contenter des deux premiers rangs de cette Consolante. Les Espagnols, à domicile, se sont retrouvés au pied du podium.