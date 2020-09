Ses sorties sont rares. Depuis son titre de championne du monde, décroché il y a tout juste deux ans, le 23 septembre 2018, l’Allemande Simone Blum a participé à moins de vingt-cinq compétitions internationales. Jamais encore, la championne n’était venue à Grimaud. C’était la seule parmi les champions en titre, puisque le champion olympique Nick Skelton a été vu cet été en bord de piste, aux côtés de sa compagne en piste, alors que le champion d’Europe et le tenant de la finale de la Coupe du monde Longines, les Suisses Martin Fuchs et Steve Guerdat, sont des habitués de la compétition. Associée à DSP Cool Hill, l’amazone est incontestablement LA guest star de ce neuvième rendez-vous varois, à l’occasion du quatrième CSI 5* organisé. Elle aura malgré tout fort à faire face à la concurrence qui, cette semaine encore, compte un nombre exceptionnel de pointures prêtes à en découdre. Citons déjà, au sein du propre camp de l’Allemande, une Wehrmacht qui rêve de s’imposer à Grimaud, mais à qui les Grands Prix 5* ont pour l’instant échappé: Christian Ahlmann, Daniel Deusser et Marcus Ehning se sont imposés sur les plus belles pistes du monde… mais pas encore à Grimaud!