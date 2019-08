La cinquième édition du Jumping de Valence s’annonce haute en couleurs

Le monde du jumping ne prend pas de pause ! Pendant que leurs collègues s’affrontent à Rotterdam, dans le cadre des championnats d’Europe Longines, les cavaliers qui n’ont pas eu la chance d’être sélectionnés pour représenter leurs drapeaux aux Pays-Bas se sont donné rendez-vous en France, à Valence. Et ils seront nombreux à venir se frotter à la concurrence au Haras des Grillons. Se sont en effet plus de trois-cent-trente chevaux qui sont attendus sur la piste drômoise, et près de trente mille spectateurs. Pour l’occasion, l’organisation du concours souhaite miser sur le village exposants, où l’art de vivre, les petits producteurs et les artisans locaux seront mis en avant.

Mais c’est avant tout pour le sport que les cavaliers de la planète se déplaceront en Auvergne-Rhône-Alpes. Sadri Fegaier, lui même cavalier de haut niveau, a tout mis en oeuvre pour accueillir les pilotes dans les meilleures conditions. Les cent-cinquante cavaliers attendus pourront fouler deux pistes de 100 x 50m et 90 x 50m, et prendre part à diverses épreuves, des Grands Prix aux épreuves de puissance. Les parcours des CSI 1, 2 et 3* qui débuteront dès demain, seront élaborés et mis en place par le mondialement reconnu Uliano Vezzani, souvent à l’honneur lors des étapes du Longines Global Champions Tour. Par ailleurs, la directrice sportive du concours n’est autre que Eleonora Ottaviani, déjà à la baguette de la finale Coupe du Monde Longines de 2004 et Championnats d’Europe Longines de San Patrignano l’année suivante. L’an passé, le concours avait trente mille spectateurs au cours des trente-huit épreuves disputées.

Au rang des invités d’honneur, pas moins de seize nations se retrouveront dans le label trois étoiles ce week-end. Parmi les plus grands noms, Alberto Zorzi, François Mathy Jr, Michael Whitaker ou encore le récent lauréat du mythique Grand Prix d’Aix-la-Chapelle, Kent Farrington, feront le déplacement. L’Américain avait inscrit son nom au palmarès du prestigieux événement l’an passé. Il devra néanmoins se défaire d’une forte délégation tricolore pour réitérer l’exploit. Michel Robert, Olivier Perreau, Marc Dilasser, Olivier Robert entendront bien faire résonner la Marseillaise dimanche, dans le Grand Prix, doté à 100 000 €, tout comme Simon Delestre ! Ce dernier retrouvera d’ailleurs sa meilleure monture, Uccello de Will, à l’occasion de l’événement français. L’alezan, qui avait précédemment évolué sous la selle de Pedro Veniss, s’était légèrement blessé lors du CSIO 5* Longines de Sopot, en juin dernier, privant le Lorrain de l’échéance continentale de cette année 2019. Nul doute que le numéro dix-neuf mondial souhaitera prendre sa revanche dans la Drôme !