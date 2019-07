La Coupe des nations de Falsterbo pour les Suédois !

Le public du CSIO 5* de Falsterbo a été gâté le week-end dernier! La concurrence a été rude et pourtant, les cavaliers suédois ont été les meilleurs dans les épreuves majeures du concours. Tout d’abord, la star nationale Peder Fredricson s’est octroyé le Grand Prix Longines vendredi avec son fidèle H&M All In de Vinck, avec qui il venait de gagner le Grand Prix 5* de Stockholm quelques semaines plus tôt. Les deux champions d’Europe en titre ont réitéré la performance à domicile en prenant le dessus sur l’Italien Emilio Bicocchi et Evita SG Z, avec vingt-quatre centièmes de retard au chronomètre. Fort de sa performance, le Tricolore Mathieu Billot a mené son très puissant Quel Filou 13 à une belle troisième place bien méritée. Son compatriote Edward Levy a su accrocher une prometteuse cinquième place avec Drag Du Buisson Z.

Les festivités se sont poursuivies lors de la Coupe des nations Longines dimanche. Alors qu’elles étaient huit à s’élancer, les nations nommées pour affronter le parcours du chef de piste allemand Frank Rothenberger étaient plus que déterminées! À l’issue de la première manche, seuls les Suédois sont parvenus à maintenir un score vierge grâce aux sans-faute de Malin Baryard-Johnsonn et H&M Indiana, Stephanie Holmen et Flip’s Little Sparrow ainsi que celui de Peder Fredricson et son brillant H&M All In de Vinck. Ces derniers étaient alors talonnés par les Suisses et les Français, tous à cinq points de pénalité à la sortie de la première manche. Pour leurs parts, les Helvètes ont réussi à maintenir leur score en seconde manche grâce aux trois scores vierges de Beat Mandli et Dsarie, Niklaus Rutschi et Cardano Ch ainsi que Paul Estermann et Lord Pepsi. Malgré un (rare) parcours à quatre points du numéro un mondial Steve Guerdat et Albfuehren’s Bianca, les Suisses ont réussi à terminer deuxièmes. Leurs voisins italiens ont quant à eux cumulé un total de neuf points de pénalité et profité d’une troisième place, notamment grâce au sans-faute de Luca Marziani et Tokyo Du Soleil en seconde manche.

Malheureusement pour eux, les Tricolores ont alourdi leur score au deuxième tour suite aux cinq points d’Olivier Robert et le jeune Vangog du Mas Garnier, et aux quatre points de Mathieu Billot et Quel Filou 13. Edward Levy, qui était resté sur sa faim en première manche après deux fautes de Drag du Buisson Z, s’est rattrapé en deuxième partie d’épreuve avec un joli sans-faute. Les Tricolores ont donc fini à la cinquième place juste derrière les États-Unis.