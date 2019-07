La Coupe des nations Longines prend la route de Falsterbo

Le sud de la Suède sera ce week-end l’hôte d’un évènement majeur du saut d’obstacles. Falsterbo ouvre en effet ses portes à une étape du circuit de la Coupe des nations Longines.



Quelques-unes des meilleures cravaches du monde ont fait le déplacement jusqu’en Scandinavie. Ces derniers tenteront d’abord de remporter le Grand Prix CSIO 5*, mais surtout, l’enjeu s’orientera principalement dimanche où huit équipes nationales s’affronteront sur la piste de l’arène équestre de Falsterbo lors de la Coupe des Nations. Lors de l’étape précédente, à Geesteren aux Pays-Bas, ce sont les Brésiliens qui ont eu l’opportunité de décrocher la première place. Ils seront cette fois absents. Le danger repassera dans les mains des Suisses, eux qui s’étaient imposés à La Baule. Ils compteront sur des cavaliers comme Niklaus Rutschi et Paul Estermann. Le premier s’impliquera en selle sur Cardano H, auteur d’un double zéro lors de l’étape française, tandis que le second comptera sur ses tous bons Lord Pepsi, Babylone des Erables et Curtis Sitte. Le numéro un mondial Steve Guerdat ne manquera pas à l’appel en selle sur sa formidable Albfuehren’s Bianca.



Parmi les favoris, on compte également les Néerlandais, vainqueurs l’année dernière mais aussi en 2015. Kevin Jochems, Frank Schuttert, Eric Van der Vleuten et Harrie Smolders enfileront la veste orange dimanche. À domicile, les Suédois compteront sur leurs meilleurs représentants, à l’image des vice-champions du monde par équipes de Tryon Peder Fredricson (en photo) et Malin Baryard-Johnsson. Toujours concernant le Vieux Continent, l’Italie comptera notamment sur la présence Giulia Martinengo Marquet et son hongre Elzas, deuxièmes du Grand Prix CSI 5* de Lausanne et double sans-faute de la Coupe des nations de St-Gall. Les Américains présenteront cinq de leurs atouts dont les amazones Jessica Springsteen, Eve Jobs, Chloe Reid, ou encore Catherine Tyree.



Côté Français, Félicie Bertrand s’élancera avec Ilena de Mariposa, Urano de Cartigny et son explosive Sultane des Ibis. Pour sa part, Edward Levy comptera sur les performants Starlette de la Roque et Sirius Black. Mathieu Billot a quant à lui fait le voyage avec Dassler, Lagavulin Z et Quel Filou 13. Enfin, Emeric George comptera sur Atomic Bomb, Chopin des Hayettes ainsi que Rocker d’Ysieux, tandis qu’Olivier Robert complète la sélection tricolore avec Eros, Vadrouille d’Avril et Vangog du Mas Garnier. Ce dernier a d’ailleurs été sélectionné pour représenter la France à nouveau dans la Coupe des nations d’Aix-la-Chapelle la semaine suivante.