Isabell Werth revient dix-neuf ans plus tard en tant qu'athlète la plus médaillée de l'histoire des sports équestres, à la poursuite de son sixième titre en Coupe du monde. Elle occupe actuellement les deux premières places du classement mondial avec Bella Rose 2 et Weihegold OLD. Elle sera en lice sur Emilio 107, septième mondial, pour cette première étape qualificative de cette nouvelle saison.

La Finlande sera représentée par Emma Kanerva et Dambacu NL, tandis que Nars Gottmer (Dicaprio Swing), Margo Timmermans (Catch Me) et Thamar Zweistra (Hexagon’s Doublt Dutch) défendront les couleurs néerlandaises. Les Suédois Patrik Kittel (Delaunay OLD), Therese Nilshagen (Dante Weltino OLD) et Antonia Ramel (Brother de Jeu) ajouteront également beaucoup de qualité au plateau présent.