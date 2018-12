La Coupe du monde Longines de La Corogne pour Edwina Tops-Alexander

Victorieuse du Grand Prix du Longines Masters de Paris la semaine passée avec California, Edwina Tops-Alexander a poursuivi sa moisson cet après-midi du côté de la Corogne. L’Australienne a en effet été la meilleure du Grand Prix de Coupe du monde Longines. Dans le manège de Galice, l’amazone australe a cette fois été la meilleure sur Vinchester, un étalon de neuf ans par Huppydam des Horts né chez le cavalier breton Bruno Rocuet.

Acquis par l’écurie Tops en août, Vinchester était auparavant monté par le jeune français Arthur Le Vot. Ensemble, tous les deux avaient pris part aux championnats d’Europe Longines de Fontainebleau dans la catégorie Jeunes Cavaliers, qu’ils avaient individuellement conclu à la neuvième place.



Avec sa technique si particulière, Chalou a mené Emanuele Gaudiano vers la deuxième place de cet acte de la Coupe du monde. L’Italien et son alezan ont dû s’incliner pour soixante-quinze centièmes de retard. Associés depuis septembre seulement, Ludger Beerbaum et Cool Feeling ont frappé un grand coup pour leur tout premier Grand Prix CSI 5*. Le kaiser allemand et son hongre de dix ans ont en effet complété le podium.



Classé lors des étapes d’Helsinki, Lyon et Madrid, Olivier Robert a une nouvelle fois marqué des points pour le classement général de la ligue d’Europe de l’Ouest. Meilleur représentant français, l’Aquitain s’est adjugé une belle cinquième place en réalisant un double zéro sur Tempo de Paban. Avec une neuvième place provisoire et un compteur qui affiche trente-deux points, il a réalisé une bonne partie du chemin pour espérer se qualifier pour la finale de Göteborg, en avril.

Six étapes de la série sont encore au programme jusqu’en février, à commencer par Londres la semaine prochaine.