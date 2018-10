La Coupe du monde Longines en route pour Helsinki

Comme pour l’étape de la Coupe du monde Longines précédente, seront au rendez-vous quelques-uns des meilleurs cavaliers mondiaux ce week-end à Helsinki. En effet, le voyage étant long pour atteindre le sol Scandinave, la plupart des chevaux engagé à Oslo, participeront également à l’étape d’Helsinki. Premier vainqueur sur la série cette saison, Douglas Lindelöw et de sa monture Zacramento ne seront toutefois pas au voyage.



La Finlande accueillera toutefois l’actuel numéro deux de la hiérarchie Longines, Steve Guerdat, toujours accompagné d’Hannah, d’Ulysse des Forets et de Venard de Cerisy. Le Suisse concourra aux côtés de son compatriote Arthur Gustavo da Silva.

Ils devront toutefois se méfier de la Mannschaft, présente en nombre. Pas moins de sept d’entre eux feront le voyage ; Daniel Deusser, Christian Ahlmann, Hans Dieter-Dreher, Christian Kukuk, Harm Lade, Angelique Rüsen et Philipp Weishaupt représenteront les couleurs Allemandes.



Absents à Oslo, nous retrouverons quelques grands noms tels que le champion d’Europe en titre Peder Fredricson, ou encore son compatriote suédois Henrik von Eckermann, deuxième de la finale du circuit cette année à Paris. Tenants du titre, le Néerlandais Jur Vrieling et son VDL Glasgow v. Merelsnest seront au rendez-vous pour tenter de conserver leur dû.



Comme lors de l’étape précédente, la France sera représentée par le meilleur Tricolore Kevin Staut, deuxième en Norvège, ainsi que par Olivier Robert et Aldrick Cheronnet.



Support de l’étape, le Grand Prix support de l’étape se déroulera dimanche après-midi. Pour rappel, la Coupe du monde Longines pour la ligue d’Europe de l’Ouest est en tout composée de treize rendez-vous, à l’issue desquelles dix-huit pilotes obtiendront leur ticket pour la finale de Göteborg. Après Helsinki, la compétition se poursuivra à Vérone, Lyon, Stuttgart, Madrid, La Corogne, Londres, Malines, Bâle, Leipzig, Amsterdam et se finira à Bordeaux.