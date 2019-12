La Coupe du Monde Longines fait escale à Malines

Ils seront cinquante-cinq pilotes à prendre part au label 5* de l’étape de la Coupe du Monde Longines, ce week-end, à Malines. L’occasion pour eux de marque de précieux points en vue d’une qualification pour la finale du circuit au printemps prochain, à Las Vegas. Si quelques pilotes, à l’image de Steve Guerdat, Marcus Ehning ou encore Scott Brash, se sont octroyé un week-end de repos bien mérité après avoir arpenté les routes du monde entier pendant près de cinquante-et-une semaines, le plateau sera tout de même de très bonne facture à Malines. À domicile, les Belges enverront leurs meilleurs représentants. En effet, Pieter Devos, Jérôme Guéry et Jos Verlooy, tous trois parés d’or lors des derniers championnats d’Europe Longines de Rotterdam seront de la partie, aux côtés de quatre (!) représentants de la famille Philippaerts : Nicola et Olivier, les deux jumeaux, mais aussi les jeunes Anthony et Thibault. Niels Bruynseels, Céline Schoonbroodt de Azevedo et Gudrun Patteet, présents avec leurs meilleures montures, entendront bien briller à domicile. Mais malgré cette alléchante délégation, les Belges devront se méfier de la concurrence. En effet, le Brésilien Marlon Modolo Zanotelli, très en forme ces dernières semaines, sera bien présent, tout comme la Portugaise Luciana Diniz, les Néerlandais Harrie Smolders et Leopold van Asten ou encore le Suisse Bryan Balsiger, lauréat de l’étape d’Oslo en début de saison. Jessica Springsteen pourra elle aussi prétendre à la victoire, après avoir enregistré sa plus belle victoire sur le circuit du Longines Global Champions Tours, il y a quelques semaines, à Saint Tropez. Également en grande forme ces dernières semaines, Emanuele Gaudiano aura à coeur de monter sur la plus haut marche du podium avec son atypique Chalou. Lauréat l’an passé de l’étape Coupe du Monde Longines avec Clintrexo Z, Christian Ahlmann défendra son titre sur sa piste fétiche. Ses compatriotes, Daniel Deusser et Christian Kukuk fouleront eux aussi la piste indoor. Enfin, les Tricolores ne devraient pas démériter ! Représenté par Kevin Staut, numéro un français sur la Longines Ranking, Julien Epaillard et Simon Delestre, le drapeau tricolore devrait flotter haut en Belgique !

Outre la Coupe du Monde Longines de saut d’obstacle, Malines accueille aussi une étape du circuit réservé aux dresseurs. Si les rênes du dressage mondial que sont Charlotte Dujardin et Isabell Werth ne seront pas de la partie, la France pourra compter sur deux représentantes : Morgan Barbançon et Anne-Sophie Serre. Charlotte Fry, troisième de la reprise libre de Londres défendra l’Union Jack, tandis le jeune Espagnol Juan Matute Guimon tentera de briller avec son fidèle Quantico. À domicile, les Belges jouiront, là aussi, d’une forte délégation.

La liste complète des engagés.

photo : © Temps de Pose / Jumping Mechelen