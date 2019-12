La Coupe du monde Longines fait étape à la Corogne pour son septième acte

Dès vendredi, une poignée des meilleurs cavaliers du monde ont rendez-vous au nord-ouest de l’Espagne pour la septième étape de la Coupe du monde Longines, à La Corogne. Bientôt à mi-parcours de cette saison 2019-2020, la quête de points pour le classement général en vue de la finale de Las Vegas est plus que jamais au centre de toutes les attentions. Organisé en parallèle du CHI de Genève, le concours espagnol accueillera tout de même quelques stars de la discipline.



Dans le manège de Casas Novas, Edwina Tops-Alexander tentera de conserver son titre, acquis l’an passé avec Vinchester, l’ancienne monture du jeune Français Arthur Le Vot que l’on n’a plus revu en compétition depuis janvier. L’Australienne devra toutefois se méfier de l’importante délégation belge qui viendra l’affronter. On comptera notamment Pieter Clemens, Zoe Conter, Dominique Hendrickx, ou encore Céline Schoonbroodt-de Azevedo, classée dans le Grand Prix CSI 5* du Longines Masters de Paris dimanche passé.

À domicile, les Espagnols compteront sur quelques-uns de leurs meilleurs représentants, à l’image d’Eduardo Alvarez Aznar, Sergio Alvarez Moya ou encore Pilar Lucrecia Cordon. L’Irlande sera également à redouter avec la présence de Denis Lynch ou Greg Patrick Broderick.



Du côté des Bleus, ils seront trois à faire le déplacement jusqu’en Espagne. De retour du Longines Masters de Paris, où la première a s’est classée cinquième du point d’orgue, Félicie Bertrand et Max Thirouin seront respectivement accompagnés de Sultane des Ibis et Vahiné de Favi, puis d’Utopie Villelongue.