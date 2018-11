La Coupe du monde Longines reprend du service à Stuttgart

La course aux points sur le circuit de la Coupe du monde Longines de saut d’obstacles est plus que jamais d’actualité puisqu’elle continue ce week-end à Stuttgart (Allemagne). Après quatre étapes courues pour les cavaliers de la ligue d’Europe de l’Ouest, quelques pilotes à l’instar de Kevin Staut ou de Martin Fuchs sont déjà bien embarqués en vue de la finale de Göteborg. Dimanche à l’issue du Grand Prix, vingt points seront attribués au vainqueur de l’étape, et les dix-sept classés suivants repartirons eux aussi avec quelques points dans leur escarcelle.

Tenant du titre avec Hannah, le Suisse Steve Guerdat (en photo) sera bien entendu au rendez-vous, aux côtés de ses compatriotes Pius Schwizer et Janika Sprunger. Médaillés d’argent par équipes aux Jeux équestres mondiaux de Tryon fin septembre, les Suédois Peder Fredricson et Henrik von Eckermann seront eux aussi au départ de la compétition, avec leur récente championne nationale Stephanie Holmén. Très présents sur le circuit depuis le début de la saison, les Belges seront en Allemagne au nombre de quatre. Karel Cox, Pieter Devos, Olivier Philippaerts et Jos Verlooy tenteront en effet de faire résonner la Brabançonne, comme l’avait fait leur compatriote Gudrun Pattet il y a quelques semaines à Helsinki. Côté tricolore, ils seront trois à tenter d’accumuler davantage de points sur la série indoor. L’Aquitaine sera représentée par Olivier Robert, la Normandie par Pénélope Leprevost et la Lorraine par Simon Delestre.



À domicile, les cavaliers germaniques seront évidemment présents en nombre puisque pas moins de seize d’entre eux seront au départ du label CSI 5*-W. La médaillée d’or individuelle des Jeux équestres mondiaux de Tryon Simone Blum sera évidemment de la partie avec sa meilleure jument DSP Alice. Elle sera aux côtés de nombre de ses meilleurs compatriotes, à l’instar de Ludger Beerbaum, Marcus Ehning, Hans-Dieter Dreher ou encore Christian Ahlmann.



Côté dressage, quatorze duos seront au départ de la compétition, à commencer par la double championne du monde de Tryon, l’Allemande Isabell Werth. Elle devra toutefois se méfier de la Danoise Cathrine Dufour, qui a choisi de lancer son jeune Bohemian dans le grand bain. Pour la France, Marie-Émilie Bretenoux et Morgan Barbançon-Mestre présenteront leurs fidèles Quartz of Jazz et Sir Donnerhall II.



L’Attelage aura également droit à sa Coupe du monde, et le public pourra compter sur la présence du roi de la discipline, l’Australien Boyd Exell. Aucun Tricolore ne sera de la partie.

Parmi les innombrables épreuves au programme, le cross indoor réunira quelques-uns des meilleurs complétistes au monde pour un rendez-vous toujours spectaculaire. Roi incontesté du concours complet, Michael Jung manquera toutefois à l’appel, mais les Allemands pourront soutenir Ingrid Klimke ou encore Andreas Ostholt. Pour les Bleus, Régis Prud’Hon, de retour en selle depuis peu après une convalescence, sera le seul à défendre la bannière tricolore.