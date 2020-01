La Coupe du monde s’arrête à Leipzig

L’étau se resserre pour les cavaliers de la ligue d’Europe de l’ouest. En effet, dix des quatorze Grand Prix Coupe du monde sont déjà derrière eux. Les cavaliers en ballotage n’auront pas d’autres choix que de performer cette semaine à Leipzig en Allemagne. Mais avec la présence des trois leaders du classement et du vainqueur de l’édition 2019, la tâche ne sera pas aisée. Avec soixante-quinze point au compteur et une victoire la semaine dernière dans le Grand Prix Coupe du monde de Bâle avec Victorio des Frotard, Steve Guerdat domine la ligue d’Europe de l’ouest. Cette semaine, le Suisse a choisi Tum Play du Jouas et Mighty Mouse pour l’accompagner en Allemagne. En deuxième position avec soixante-dix point, Pieter Devos, vainqueur du Grand Prix du CSI5*-W de Stuttgart avec Appart, a fait le déplacement avec Comme-Laude W, Just Me D et Espoir, avec lequel il prenait la troisième place du Grand Prix du CSI5*-W de Madrid. Le Belge devance Emanuele Gaudiano, troisième avec cinquante cinq points. L’Italien, qui s’est notamment offert une deuxième place dans le CSI5*-W de La Corogne avec Chalou, s’est équipé de Caspar 232, Carlotta 232, Calgary 87 et Kingston van het Eikenhof cette semaine.

En force à Leipzig, il faudra faire attention au clan allemand. Parmi eux, le triple vainqueur de cette étape Coupe du monde (en 2011 et 2018 avec Taloubet Z, en 2019 avec Caribis Z) : Christian Ahlmann. Marcus Ehning et Prêt à Tout, vainqueurs du CSI5*-W de Madrid seront aux aussi de la partie, tout comme le numéro trois mondial Daniel Deusser ou encore le légendaire Ludger Beerbaum.

Côté français, seuls deux cavaliers seront présents. Kevin Staut, sixième du classement de la ligue d’Europe de l’Ouest et Oliver Robert, quatrième du Grand Prix du CSI5*-W d’Oslo. Le premier sera accompagné de Corleone Tour Vidal, For Joy van’t Zorgvliet*HDC et Tolede de Mescam, le second de Eros et Vivaldi des Meneaux.

