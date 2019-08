La crème de la crème attendue aux championnats d’Europe de Rotterdam

Les engagements pour les prochains championnats d’Europe Longines de saut d’obstacles, de dressage et de para-dressage, qui se dérouleront à Rotterdam du 19 au 25 août, ont été clôturés le week-end dernier. 220 couples issus de 33 nations différentes sont attendues. Il s’agit, et de loin, du plus grand événement équestre jamais organisé dans la commune néerlandaise.

Saut d’obstacles

Discipline phare de ces championnats d’Europe, le saut d’obstacles verra s’affronter quatre-vingt-quatre couples de vingt-cinq pays différents, dont quinze se disputeront les médailles par équipes en plus des médailles individuelles. Tandis que les Irlandais défendront leur titre par équipes, arraché en 2017 à Göteborg, le Suédois Peder Fredriscon remettra sa médaille d’or individuelle en jeu. Aussi, la pression sera à son comble pour la Grande-Bretagne, la Belgique, l’Italie, l’Irlande et bien évidemment la France, qui devront tenter de se qualifier pour les Jeux olympiques de Tokyo 2020. Lors des Jeux équestres mondiaux de 2018, les États-Unis, la Suède, l’Allemagne, la Suisse, les Pays-Bas et l’Australie avaient arraché les six premiers tickets. À Rotterdam, trois places seront mises sur la table.

Dressage

Pas moins de soixante-dix cavaliers de vingt-quatre pays sont engagés pour les championnats d’Europe de dressage. Quatorze pays se disputeront le titre par équipes détenu par la quasi-invincible équipe allemande. En individuel, la tenante du titre est évidemment la patronne Isabell Werth, membre de la Mannschaft. Le championnat, présenté par Rabobank, se disputera non seulement pour les médailles, mais aussi pour trois tickets de qualification pour les Jeux olympiques. Cinq pays, l’Allemagne, la Grande-Bretagne, la Suède, les Pays-Bas et l’Espagne, se sont déjà qualifiés pour Tokyo 2020 en raison de leur performance lors des JEM l’an passé. Les autres nations, dont la France, tenteront d’obtenir leur qualification.

Para-dressage

Aux championnats d’Europe de para-dressage, soixante-six participants de vingt-et-un pays prendont le départ. Ici aussi, quatorze pays seront représentés. Les Britanniques défendront leur médaille d’or et devront certainement se méfier cavaliers néerlandais, qui ont détrôné les Britanniques lors des derniers JEM. Individuellement, les tenants du titre sont la Britannique Sophie Wells (Vème grade), la Danoise Susanne Jensby Sunesen (IVème grade), la Britannique Suzanna Hext (IIIème grade), la Danoise Stinna Tange Kaastrup (IIème grade) et la Britannique Julie Payne (Ier grade).

Évidemment, chaque nation viendra à Rotterdam avec la meilleure équipe possible. En saut d’obstacles, on notera le retour des Allemands Daniel Deusser et Christian Ahlmann, et les Britanniques Ben Maher et Scott Brash, qui ne participent quasiment jamais aux Coupes des nations pour des circuits plus lucratifs…! “Il s’agit d’un groupe de cavaliers d’une qualité sans précédent“, a déclaré Fred Rozendaal, directeur général des Championnats d’Europe à Rotterdam. “Hormis les Américains, qui ne sont bien sûr pas autorisés à prendre le départ de ces championnats d’Europe, presque tous les meilleurs des classements mondiaux de saut d’obstacles, dressage et para-dressage seront présents. Cela promet du grand sport!“