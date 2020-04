La crise frappe aussi les organisateurs de compétitions

Les 3 500 organisateurs de concours ne sont pas épargnés par la crise actuelle liée à la pandémie de Covid-19. Dans l’Hérault, le domaine équestre des Trois fontaines, situé à une trentaine de kilomètres de Montpellier souffre lui aussi, comme l’évoque Raphaël Mazoyer, directeur du site, qui détaille les enjeux du confinement pour sa structure. “Nous avons plusieurs domaines d’activité: une école d’équitation qui compte cent cinquante licenciés, un centre de formation professionnelle et une entité d’organisation d’événements. Nous avons dû fermer tout l’établissement. Nous avons soixante-dix chevaux sur le site. Ils vivent dehors toute l’année, donc il n’y a pas vraiment de changement de ce côté-là. Nous avons conservé une palefrenière à temps complet, et les cinq autres membres du staff, habituellement salariés à temps complet, sont au chômage partiel et se relaient pour compléter les plannings. L’entretien des chevaux est quotidien, il n’y a pas de jour off. Le centre de formation est à l’arrêt, tout comme l’école d’équitation. Les charges d’entretien des chevaux continuent à tomber. Nous jouons sur la trésorerie, mais cela aura forcément ses limites dans le temps.”

“L’organisation de compétitions équestres représente 50% de notre activité annuelle. En cette saison, c’est particulièrement impactant car nous organisons habituellement un événement toutes les deux ou trois semaines: saut d’obstacles, concours complet, pony-games, etc., du niveau Club au niveau international. Nous devions accueillir mi-juin les championnats d’Europe d’équitation de travail et de tradition. Nous sommes en discussion avec la Fédération française d’équitation (FFE) et la Fédération internationale de tourisme équestre pour tenter de reporter ces championnats. Le calendrier pourrait nous le permettre car il y a assez peu de compétitions organisées dans cette discipline. Pour le saut d’obstacles, par exemple, on ne pourra pas tous trouver une nouvelle date à l’automne, car il n’y aura pas de place pour tous les organisateurs.”

“Comme tout le monde, nous aimerions avoir une vision à plus long terme, mais nous savons bien que tout dépend de l’évolution de la crise sanitaire. Au sortir de la période de confinement, nous aurons besoin que la spécificité de notre activité soit prise en compte: les charges incompressibles liées à l’entretien des chevaux. Nous savons que la FFE est en contact régulier avec les ministères et comptons sur ses actions pour être représenté et entendu par le Gouvernement”, conclut le professionnel occitan.