La deuxième semaine de l’Hubside Fall Tour s’ouvre avec une Marseillaise

Décidemment, Nicolas Delmotte est bien à son aise sur la piste de l’Hubside Fall Tour du Golfe de Saint-Tropez. Déjà deuxième du Grand Prix CSI 4* dimanche passé avec Urvoso du Roch et lauréat d’une épreuve intermédiaire plus tôt dans le week-end avec Alanine des Vains, le Nordiste a de nouveau fait retentir l’hymne français hier après-midi dans les installations de Sadri Fegaier. Dans une épreuve de vitesse à 1,45m et qualificative pour le Grand Prix, le cavalier de l’équipe de France a en effet été le plus rapide, ravissant la première place avec Alanine des Vains – une fois de plus -, sa très prometteuse fille d’Allegretto de neuf ans. Parti en deuxième partie d’épreuve, l’Américain Lucas Porter, âgé de vingt-deux ans seulement, a dû s’incliner pour seulement huit centièmes de retard avec Diamonte Darco, sa fille d’Unbeliveable Darco de quatorze ans. Là encore pour la France, Thierry Pomel a complété le trio de tête avec sa très efficace Star, souvent redoutable lorsqu’il s’agit d’aller vite.

À domicile, les Bleus ont été particulièrement en forme lors de cette première journée de compétition puisque les médaillés d’argent du championnat de France Pro Élite Max Thirouin et Utopie Villelongue se sont adjugés la quatrième place. Deux rangs plus loin, on a retrouvé les représentants de l’équipe de France Olivier Robert et Vangog du Mas Garnier.