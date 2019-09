La dixième étape du Grand National à Barbaste

Pour cette dernière étape en extérieur, certains couples n’hésiteront pas à faire de nombreux kilomètres pour rejoindre le Pôle Lou Chibaou à commencer par Mathieu Bourdon, représentant de l’écurie Excel Horse – GPA. Il fera le déplacement de Bretagne avec ses deux jeunes juments de 8 et 9 ans et de l’élevage familial : Atina du Tertre et Bigouden du Tertre, championne de France des chevaux de 7 ans l’an passé. Come Couturier (écurie DP Nutrition – Besnard Père et Fils), viendra également de Bretagne avec A la Miss de Busseol.

Benoit Cernin et Jérôme Hurel, membres de l’écurie Or Vet – Ar Tropig, 2e au provisoire, seront également de la partie. L’an passé, à eux deux ils avaient trusté cinq places du Top 10 de la Pro Élite Grand Prix. Benoit Cernin s’imposait même avec Veravalenti de Loisel. Ce week-end, il sellera Unamour du Suyer, Vackanda de Lojou et Ciesto vd Vogelzang Z alors que Jérome prendra le départ de l’épreuve avec son fidèle Ohm de Ponthual et la jument de 9 ans : Aloha de Presle.

Quant à Benjamin Devulder, il viendra de Normandie défendre les couleurs de son écurie Saint Lo Agglo – Equin Normand avec Baccara du Talus, son étalon âgé de 8 ans avec qui il remportait la Pro Élite Grand Prix 1m50 de Montfort-sur-Meu (35) mi-juin.

Pour d’autres, les kilomètres seront plus courts en venant d’Occitanie et de Nouvelle-Aquitaine à commencer par Marie Demonte qui jouera à domicile.

L’ambassadrice de l’écurie Forestier Sellier II prendra part à cette épreuve avec trois chevaux : Vega de la Roche, Tanael des Bonnes et Dindoctro. Elle sera épaulée par son coéquipier Stephan Lafouge qui sellera quant à lui Bamako II Vh Koekoekshof.

De retour du mythique CSIO 5*-W de Calgary (CAN), Olivier Robert (écurie Spring Cheval) fait partie des têtes d’affiche de ce concours. Il montera dimanche après-midi Vivaldi des Meneaux avec qui il était sacré Champion de France Pro Élite la saison passée mais aussi Eros et Tempo de Paban. Lui aussi, il pourra compter sur l’un de ses coéquipiers : Lucas Fournier, le petit jeune de l’équipe, prendra part à l’épreuve avec Valmont de Fleyres.

Font également partie de la liste des engagés, Aurélien Leroy et Cyril Bouvard qui représentent l’écurie Forestier Sellier I, Valéry de Menditte et Jérôme Gachignard (écurie Antares – Oz Care Make Up) ou encore Loic Durain (écurie Pilauka).

De beaux moments de sport sont donc attendus avec pas moins 25 épreuves Amateurs et Pro au programme de ces quatre jours de compétition mais l’étape de Barbaste est également réputée pour sa convivialité, sa bonne humeur et sa très bonne restauration !