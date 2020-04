La FEI adapte le calcul du classement mondial face au Covid-19

La quasi-totalité des compétitions internationales ayant été annulée en raison des mesures sanitaires prises face à la pandémie de Covid-19, la Fédération équestre internationale (FEI) a dû adapter le calcul de points pour le classement mondial Longines édité mensuellement.



La FEI a ainsi mis en place une méthode éphémère de calcul de manière à ce que la hiérarchie mondiale reste cohérente en cette période de crise sanitaire. “Il s’agit d’une nouvelle politique pour calculer les classements mondiaux à partir du 1 avril jusqu’à ce que le calendrier revienne à la normale”, a annoncé l’entité régissant les sports équestres à travers le monde. La décision a été prise en concertation avec le Club international des cavaliers de saut d’obstacles (IJRC) et sera étendue à toutes les disciplines, hormis l’attelage, la voltige, l’endurance et le reining.



En bref, le champion olympique suisse Steve Guerdat conserve son rang de meilleur cavalier de saut d’obstacles au monde. Il est toujours talonné par son compatriote et ami Martin Fuchs, ainsi que par l’Allemand Daniel Deusser. Le Français Julien Épaillard est toujours treizième.

En dressage, où le classement se fait par couple, l’Allemande Isabell Werth occupe les deux premiers rangs, respectivement avec Bella Rose 2 et Weihegold OLD. Sa compatriote Dorothee Schneider complète le trio de tête avec Showtime FRH, juste devant Jessica von Bredow-Werndl et TSF Dalera BB.