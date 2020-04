La Filière cheval propose un questionnaire pour mesurer l’impact de la crise sanitaire

Composée de France-Galop, Le Trot, la Société française des équidés de travail (SFET), la Société hippique française (SHF) ainsi que de la Fédération française d’équitation (FFE), les dirigeants d’établissements équestres ont été invités dès la semaine dernière à répondre à un questionnaire en ligne qui aura pour but de conduire une étude concernant l’impact économique lié à la crise sanitaire engendrée par la pandémie de Covid-19. La date limite pour répondre au questionnaire disponible ici est fixée au 10 avril. Le Président de la FFE Serge Lecomte s’est adressé aux dirigeants d’établissements équestres à travers le communiqué de presse disponible ci-dessous :



“Nous sommes en contact régulier avec les différents Ministères concernant l’application des mesures économiques d’État applicables aux structures équestres. Nous avons sollicité la réinstauration du Fonds Equitation – que nous avions obtenu en 2014 pour 3 ans – et d’un taux réduit de TVA par anticipation des prochaines réformes européennes.



Nous devons dresser un premier bilan des conséquences économiques à la suite de la fermeture administrative de nos établissements et du maintien des charges impondérables liées à l’entretien des équidés. La “Filière Cheval“ – rassemblant France Galop, Le Trot, la SHF, la SFET et la FFE – a été sollicitée par le ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation pour l’élaboration d’un questionnaire, avec l’appui technique de l’IFCE. Ce questionnaire vise à collecter et analyser l’impact économique de cette épidémie sur nos établissements.



Le résultat permettra d’étayer les positions et les chiffres que nous portons auprès des pouvoirs publics depuis mi-mars. Votre participation est donc essentielle pour que nous puissions disposer d’une représentation exacte de la situation dans laquelle nous nous trouvons tous”.